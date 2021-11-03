Читатели "Хуаньцю шибао" - об угрозах Германии русским: "Евнух кричит, что изнасилует кого-то"

Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" развеселились, узнав, что министр обороны Германии пригрозила России ядерным ударом. В комментариях к публикации они соревнуются в сарказме. "Евнух кричит, что изнасилует кого-то", "Господин Шойгу засмеялся от этой новости", - пишут простые китайцы.

Не так давно министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в очередной раз прославилась антирусскими заявлениями. В частности, она сообщила, что, мол, Москва несёт угрозу для партнёров НАТО в странах Балтии, а также в Чёрном море. В связи с этим, по её словам, необходимо ужесточить политику, проводимую ФРГ в отношении России.

А 25 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО нужно "ясно дать понять России", что западные страны готовы использовать против неё оружие, в том числе ядерное. После этого демарша военного атташе Германии вызвали в Минобороны России и вручили ноту протеста.

Публикация об этом инциденте на страницах китайской "Хуаньцю шибао" вызвала немалый ажиотаж среди читателей издания. В комментариях они раскритиковали немецкого министра за её недалёкость и политическую неграмотность.

"Неужели немцы уже забыли боль поражения от Советского Союза? Мне кажется, вы рассмешили даже Гитлера", - недоумевает один из комментаторов.

"Как эта женщина вообще стала министром обороны?! Идиотка!" - возмущается другой.

"Господин Шойгу засмеялся от этой новости", - иронизирует третий.

"Министр обороны Германии поймала американское бешенство и стала гончей Соединённых Штатов, предавая интересы Германии", - уверен пользователь под ником "Глупый восточный старик". Ему отвечает guan_16004338211859: "Евнух кричит, что изнасилует кого-то". Тем самым читатель намекает, что Германии и НАТО едва ли есть что противопоставить русской армии, к тому же Европа прочно завязана на русских энергоносителях.

Напомним, не так давно с поста канцлера Германии ушла Ангела Меркель, её преемником стал Армин Лашет, который во время предвыборной кампании показывал намерения развивать отношения с Россией. Однако, как предположил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире Радио "КП", это могло быть лишь элементом политической борьбы.