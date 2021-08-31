Читатели из Болгарии высказались о "мрачной реальности" для России

Читатели издания "Факти" разделились на два лагеря, обсуждая произошедшие в России трагедии с самолётами.

Мнения болгарских комментаторов по поводу катастроф разделились - кто-то говорил, что у русских якобы "разваливается" авиация, кто-то призывал не торопиться с выводами.

Череда авиакатастроф, которыми ознаменовалось это лето, стала обсуждаемой за пределами нашей страны. В Болгарии также внимательно следят за инцидентами с нашей авиатехникой. Происшествия с Су-35 на Сахалине, Бе-200, который разбился во время тушения пожаров в Турции, Ил-112В, упавший в Подмосковье, - эти инциденты стали поводом для дискуссии среди иностранцев. Кроме того, 27 августа под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Бывший КВС Алексей Романов в беседе с Царьградом объяснял, в чём может быть проблема.

В известном болгарском издании "Факти" появилась статья по поводу катастроф, где автор заявляет о "мрачной реальности" для нашей авиации.

Кто-то из комментаторов поддержал эту точку зрения, кто-то не согласился.

Так, подчеркнул один из несогласных, у американцев статистика куда более печальная.

"Только американские ВВС за 2020 год (согласно их собственному журналу) потеряли 14 самолётов в 23 происшествиях класса "А" (ущерб более 2,5 миллионов). Пока военные самолёты летают на пределе своих возможностей, авиакатастроф не избежать", - написал другой болгарин.

Некоторые болгары высказались в том духе, что переживать о русской авиации не стоит.

"Но не надо о них переживать - природные богатства есть, денег полно, всё подправят. С боевыми кораблями было то же самое", - приводит "МК" мнение одного из пользователей.