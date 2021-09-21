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Читатели Fox News спрогнозировали тяжёлый итог президентства Байдена: Трампу хватило трёх слов
21 сентября 2021, 09:45 • 39 • Политика
Читатели Fox News на фоне последних событий спрогнозировали тяжёлый для США итог президентства нынешнего главы государства Джо Байдена. В это же время экс-президенту США Дональду Трампу для аналогичного прогноза хватило всего трёх слов: "страна третьего мира".
По словам читателей Fox News на фоне дипломатического кризиса между США и Францией, политика Байдена ведёт к тому, что страна полностью лишится всех своих союзников.
"Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников", - пишет neverdemagain419.
Другие пользователи напомнили о том, что месяц назад британский парламент осудил Байдена "за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана", а уже на этой неделе "Франция отзывала своего посла в США".
"Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и "объединяет нас" дома", - написал dan42day.
По мнению Трампа, над США и вовсе нависла угроза стать "страной третьего мира". По его словам, виной тому миграционный кризис, который разразился в стране.
"Миллионы людей уже проникли [в страну], ещё больше на подходе", - цитирует Трампа Newsweek.
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