Читатели немецкого издания Die Zeit не только раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", посоветовав украинским властям помолчать, но и, в отличие от политиков Германии, окончательно отдали Крым России.

Организованный Киевом русофобский международный саммит "Крымская платформа" был раскритикован простыми немцами. Так, читатели Die Zeit посчитали эту встречу сродни "коллективному отрицанию реальности".

На все жалобы украинских властей (а президент Украины Владимир Зеленский активно плакался и жаловался участникам саммита на Россию, которая якобы "оккупировала" Крым) многие немецкие читатели издания посоветовали Киеву помолчать.

К слову, глава МИД России Сергей Лавров назвал этот саммит "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". А в Кремле вполне чётко обозначили форум как "чрезвычайно недружественное мероприятие".

К слову, в отличие от политиков Германии, простые немцы окончательно признали Крым территорией России, тем самым поддержав решение жителей полуострова. Напомним, в 2014 году после проведённого референдума Крым вернулся в состав России. На Украине, в США и странах ЕС до сих пор отказываются признавать полуостров русским, считая его "аннексированным" и "оккупированным" Россией.

Интернет-пользователь Zweispruch задал Киеву логичный вопрос о том, как Россия вернёт Крым.

"Просто так?" - иронизирует он, считая, что в президенте Украины "вновь заговорил актёр и комедиант".

"Шутить он по-прежнему мастер", - согласен с ним Euromongo all stars.

Были и те, кто прямо напомнил Киеву о волеизъявлении крымчан.

"Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется", - с уверенностью высказался Benutzername_008.

"Неужели кто-то серьёзно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмёт с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России, и Россия в это не вмешается? " - цитирует "РИА Новости" слова PET111.