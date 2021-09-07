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Читатели Daily Express заявили о "секретном оружии Путина"

07 сентября 2021, 15:45  •  68 • Политика
Издание Daily Express опубликовало статью о судьбе энергобезопасности Великобритании после запуска газопровода "Северный поток - 2". Читатели высказываются относительно предположений автора.
Автор издания Daily Express рассуждает о том, что ждёт Великобританию относительно поставок газа при скором запуске "Северного потока - 2".
Он приводит слова эксперта по Украине Майкла Маккея, который заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден, одобрив запуск "Северного потока - 2" и сняв санкции, дали "оружие" для Путина.
Автор делает вывод, что Россия будет диктовать из-за этого свои условия по поставке газа в Европу, и из-за этого могут возникнуть проблемы у Великобритании.
Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "Северный поток - 2" - это бизнес-проект международного уровня, который должен внести вклад в энергобезопасность Европы.
Читатели статьи дают свою оценку этим событиям. Кто-то высмеивает такую позицию, кто-то осуждает Россию.
"Российский газ по "Северному потоку - 2" напрямую в Германию является секретным оружием Путина для политического шантажа. Российский газ, проходящий транзитом через Украину и Польшу, где плата за транзит повышает цену на газ, является не оружием, а проявлением доброты Путина. Ха-ха-ха…" - пишет пользователь Thor'sHammer.
Ему возражает Sortbynew:
"Любопытно узнать, как Путин планирует использовать "СП-2" в качестве оружия. Русские выполняют свои обязательства по контрактам даже с Украиной", - отмечает пользователь.
Кто-то считает, что Британии стоит самой заниматься вопросом энергобезопасности и принимать меры.
"Великобритании уже давно надо вплотную заняться продовольственной и энергетической безопасностью. Когда Путин поймает Европу на крючок газопровода с угрозой отключения, он двинет на Украину, если ему и его убийцам будет противодействие", - считает Lizard stomper.
Другие предъявляют претензии к европейским чиновникам.
"Это всё из-за слабых либеральных западных политиков, и добром это не кончится", - предупреждает Phil of The Angels.

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