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Читатели ABC News разочаровались в Байдене после его обращения к русским: "Сел в лужу"
16 февраля 2022, 16:50 • 130 • Политика
Президент США Джо Байден обратился к русским. Читатели контента сайта американского телеканала ABC News после этого разочаровались в главе государства.
Джо Байден сделал очередное заявление по поводу "вторжения" России на Украину. При этом он уточнил, что русские не враги американцам.
Пользователи сайта телеканала ABC News разочаровались в главе Белого дома после его слов о "нападении" России на Украину и подчеркнули, что сразу было понятно, что никакого "вторжения" не будет.
- пишет комментатор Karl Summers.
- уточнил Exposethemall.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил позицию Кремля, дав совет президенту США Джо Байдену.
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