Читатели ABC News разочаровались в Байдене после его обращения к русским: "Сел в лужу"

Президент США Джо Байден обратился к русским. Читатели контента сайта американского телеканала ABC News после этого разочаровались в главе государства.

Джо Байден сделал очередное заявление по поводу "вторжения" России на Украину. При этом он уточнил, что русские не враги американцам.

Пользователи сайта телеканала ABC News разочаровались в главе Белого дома после его слов о "нападении" России на Украину и подчеркнули, что сразу было понятно, что никакого "вторжения" не будет.

Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством,

- пишет комментатор Karl Summers.

Чем больше Байден кричит "волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же как и в Афганистане,

- уточнил Exposethemall.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил позицию Кремля, дав совет президенту США Джо Байдену.