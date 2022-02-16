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Читатели ABC News разочаровались в Байдене после его обращения к русским: "Сел в лужу"

16 февраля 2022, 16:50  •  130 • Политика
Президент США Джо Байден обратился к русским. Читатели контента сайта американского телеканала ABC News после этого разочаровались в главе государства.
Джо Байден сделал очередное заявление по поводу "вторжения" России на Украину. При этом он уточнил, что русские не враги американцам.
Пользователи сайта телеканала ABC News разочаровались в главе Белого дома после его слов о "нападении" России на Украину и подчеркнули, что сразу было понятно, что никакого "вторжения" не будет.
Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством,
- пишет комментатор Karl Summers.
Чем больше Байден кричит "волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же как и в Афганистане,
- уточнил Exposethemall.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил позицию Кремля, дав совет президенту США Джо Байдену.

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