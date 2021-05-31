«Читателей мало, затраты большие»: почему закрылся портал Newsru.com

Портал Newsru.com, объявивший сегодня о своём закрытии, проработал 21 год. Решение прекратить деятельность, по заявлению редакции, было принято «по экономическим причинам», вызванным «политической ситуацией в стране». RT попытался понять, чего же всё-таки больше в этом решении — экономики или политики.

«Решение о закрытии мы приняли сами. Мы перестали видеть перспективы, потому что ещё больше сокращаться по экономическим причинам нам некуда», — рассказала журналистам главный редактор Newsru.com Елена Березницкая-Бруни.

Портал Newsru.com был основан владельцем группы «Мост» Владимиром Гусинским как сайт телеканала НТВ. Открытие портала состоялось 28 августа 2000 года и стало знаковым событием: Newsru.com был одним из первых онлайн-СМИ в России. Его пришлось запустить раньше запланированного срока из-за пожара на Останкинской телебашне. Тогда без теленовостей в условиях информационного голода москвичи получили доступ к материалам НТВ онлайн.

«В распоряжение пользователей интернета предоставляется информационно-аналитический ресурс, объективно и бескомпромиссно освещающий события в России и за рубежом... В работе используется вся корреспондентская сеть телекомпании НТВ», — говорилось в релизе об открытии портала в августе 2000 года.

В апреле 2001-го Владимир Гусинский передал телеканал НТВ группе «Газпром Медиа», но сайт остался под контролем Гусинского.

Роковой 2014-й

По заявлению редакции, крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com «после событий 2014 года». Вероятно, подразумевается российско-украинский конфликт.

Тогда на портале публиковалась критика действий российской власти — в частности, о присоединении Крыма по итогам референдума говорилось как об «оккупации».

Хронологически это совпало с прекращением поддержки от основного акционера.

«Примерно к 2015 году Гусинский прекратил финансовую поддержку редакции, — рассказал RT на условиях анонимности журналист, ранее сотрудничавший с Newsru. — После этого они перешли на модель краудфандинга: попросили читателей перечислять пожертвования. Это сочеталось с доходом от рекламы. Так и жили. Сейчас, видимо, деньги совсем закончились».

Для ряда представителей медиарынка закрытие платформы не оказалось большим сюрпризом — они полагают, что Newsru.com давно утратил былое влияние.

«Я не считаю, что Newsru можно оценивать как игрока рынка со своим мнением. Лет десять назад он им был, но давно таковым не является. В 2010 году он был в закладках у всех журналистов, — рассказал в соцсетях экс-главред «Известий», руководитель Telegram-канала Baza Александр Потапов. — Поэтому нынешнее заявление я оцениваю как возможность напомнить о себе и найти покупателя на привлекательное доменное имя».

Репутационные издержки

С мнением о закрытии портала из-за непопулярности солидарны и представители журналистского истеблишмента.

«Я вспомнил о существовании такого портала из новостей о его закрытии», — отметил в разговоре с RT один из влиятельных функционеров медиарынка.

Политолог Олег Матвейчев полагает, что причины закрытия сайта следует искать в репутации ресурса и нежелании его спонсировать.

«Этот сайт писал всевозможные гадости про Россию, распространял сплетни, — рассказал Матвейчев RT. — Репутация сайта испорчена. Читателей у них мало. Затраты, видимо, были большие. Неудивительно, что спонсоры отказались от сотрудничества с ними».

По мнению Матвейчева, следует ожидать, что и другие русскоязычные СМИ, распространяющие недостоверную информацию, вскоре закроются из-за отсутствия финансирования.

«Правильно поступают рекламодатели, которые прекращают сотрудничество с распространяющими ложь изданиями», — добавил он.

Ушёл без отчёта

Newsru.com не зарегистрирован в качестве СМИ. В реестре иностранных агентов издания также нет. Его деятельностью управляет индивидуальный предприниматель — журналистка и одна из основательниц сайта Елена Бруни. Оценить годовые обороты редакции невозможно: ИП не обязаны публиковать финансовый отчёт.

По данным с самого сайта Newsru.com, максимальная стоимость рекламного блока на ресурсе составляла 350 тыс. рублей за 1 млн показов. Сайт посещало до 3 млн человек в месяц.

Израильское отделение Newsru (newsru.com.il) после закрытия московского продолжает работу.