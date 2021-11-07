|
Читать, спать и искать себя: Меркель поделалась планами на будущее
07 ноября 2021, 21:55 • 46 • Политика
Ангела Меркель на данный момент исполняет обязанности канцлера Германии, однако вскоре оставит должность. Политик поделилась планами на будущее. Она собирается читать, спать и искать себя.
24 октября Ангела Меркель и члены её кабинета министров получили от немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера увольнительные грамоты. Вся команда остаётся на местах и продолжает работать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Ожидается, что имя нового канцлера Германии станет известно в начале декабря.
Ангела Меркель дала интервью изданию Deutsche Welle, поделившись планами на будущее. Она собирается читать, спать и искать себя.
Политик объяснила, что много лет подряд каждый её день был посвящён той повестке, которую ей предоставляли. Теперь предстоит отвыкнуть от режима постоянной готовности и необходимости немедленно реагировать, если что-то случается.
"Сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", - отметила Меркель.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 16:50
|
02 ноября 2021, 18:45
|
05 ноября 2021, 11:00
|
06 ноября 2021, 09:45
|
04 ноября 2021, 21:35
|
01 ноября 2021, 00:45
|
02 ноября 2021, 14:40