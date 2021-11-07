Читать, спать и искать себя: Меркель поделалась планами на будущее

Ангела Меркель на данный момент исполняет обязанности канцлера Германии, однако вскоре оставит должность. Политик поделилась планами на будущее. Она собирается читать, спать и искать себя.

24 октября Ангела Меркель и члены её кабинета министров получили от немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера увольнительные грамоты. Вся команда остаётся на местах и продолжает работать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Ожидается, что имя нового канцлера Германии станет известно в начале декабря.

Ангела Меркель дала интервью изданию Deutsche Welle, поделившись планами на будущее. Она собирается читать, спать и искать себя.

Политик объяснила, что много лет подряд каждый её день был посвящён той повестке, которую ей предоставляли. Теперь предстоит отвыкнуть от режима постоянной готовности и необходимости немедленно реагировать, если что-то случается.

"Сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", - отметила Меркель.