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Читать нельзя: Украина запретила миллион книг из России

31 октября 2019, 17:09  •  80 • В мире
Украина запретила миллион книг из России, которые якобы не соответствуют критериям, установленным чиновниками.
За последние три года власти Украины запретили ввоз более чем миллиона книг из России. Об этом сообщает РИА ФАН.
О борьбе с чтением отчитался первый заместитель главы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак. Он поведал, что эксперты якобы выявили несоответствие данной печатной продукции утверждённым критериям оценки.
В итоге с 2017 года было выдано 212 отказов на миллион книг. Кроме того, аннулировано одно из выданных раннее разрешений.
Впрочем, также было выдано 27 тысяч разрешений на ввоз книг из РФ, ДНР и ЛНР.

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