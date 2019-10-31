Читать нельзя: Украина запретила миллион книг из России

За последние три года власти Украины запретили ввоз более чем миллиона книг из России. Об этом сообщает РИА ФАН.

О борьбе с чтением отчитался первый заместитель главы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак. Он поведал, что эксперты якобы выявили несоответствие данной печатной продукции утверждённым критериям оценки.

В итоге с 2017 года было выдано 212 отказов на миллион книг. Кроме того, аннулировано одно из выданных раннее разрешений.

Впрочем, также было выдано 27 тысяч разрешений на ввоз книг из РФ, ДНР и ЛНР.