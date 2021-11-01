Читаем между строк. Зачем Украина заявила о сокращении транзита газа из России

Украинский представитель заявил, что Россия сократила транзит газа. Объясняем, с чем связано сказанное.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о снижении транзита газа из России на треть с 1 ноября в сравнении с данными на 1 октября. Таким образом, в сутки объём составил до 57 миллионов кубометров, по данным Макогона.

Заявление транслируется, по всей видимости, с главной целью: показать, что Россия может недопоставить газ Европе. Из сообщения украинского представителя следует, что "при таких объёмах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м".

Представители "Газпрома" пока никак не комментировали заявление Макогона. Впрочем, ранее президент России Владимир Путин представил цифры, согласно которым наша сторона выполняет все обязательства перед Европой, несмотря на то, что в ряде случаев это не отвечает бизнес-интересам.