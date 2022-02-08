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Читаем между строк: разгадка нового союза России и Китая

08 февраля 2022, 13:25  •  110 • В мире
Визит Владимира Путина в Китай ознаменовал собой выход русско-китайского сотрудничества на новый уровень. Теперь оно не ограничивается сугубо торгово-экономическим взаимодействием, речь уже идёт о новом геополитическом союзе, который получил рабочее название "Большая двойка". Но так ли выгоден для России китайский вектор и какие скрытые угрозы таит в себе сотрудничество с Пекином?
В эти дни очень бурно обсуждаются вопросы, связанные с китайской проблематикой. Тем более что и повод серьёзный – визит президента России Владимира Путина в Китай и, что стоит подчеркнуть особо, принятие совместного заявления Москвы и Пекина.
Китай – важнейший стратегический партнёр нашего государства, просто необходимый нам для поддержания геополитического и экономического баланса. Стоит отметить, что Пекин не боится прямо идти наперекор Западу в вопросах экономического сотрудничества. А личные отношения нашего президента и руководителя Поднебесной – так и вовсе отдельная история.

Союз России и Китая – это геополитическое тело притяжения

Эту тему в программе "Без цензуры" ведущий Никита Комаров обсудил с китаеведом Николаем Вавиловым.
Никита Комаров: Не будем пересказывать сейчас весь текст этого совместного заявления, оно очень объёмное, но вы для себя какие основные моменты выделили? Некоторые эксперты уже заявили, что между Россией и Китаем оформился некий неформальный геополитический союз, который будет и дальше развиваться.
Николай Вавилов: Я использую формулировку, которая содержится в этом документе: "Это больше, чем союз". Впервые в Евразии, а может, даже и на глобальном пространстве появилась некая геополитическая международная комбинация из двух государств, которые сотрудничают. Это, действительно, по многим элементам, в том числе и военным, больше, чем союз. Возможно, мы идём к созданию общей гибридной финансовой системы.
И эта комбинация двух государств – не Евросоюз, не НАТО. Это совершенно новое объединение, которое ещё будет раскрываться, и мы увидим его генезис в прогрессе. Уже очевидно, что это новая форма сотрудничества, которого нет нигде.
Это такое геополитическое тело, это поле притяжения, которое дальше будет привлекать других игроков, среди которых точно будет Иран – одновременно и участник инициативы Китая "Один пояс – один путь", и ЕАЭС. Кстати, вскоре после визита в Пекин, закончившегося в воскресенье, премьер Пакистана Имран Хан собирается прилететь в Москву. И мы понимаем, что здесь происходит какое-то очень интересное объединение, которое развивается у нас на глазах.
– То есть это уникальная форма сотрудничества, которую мир ещё не знал.
– Не хочется рубить с плеча, в истории много чего было, мало ли, какие союзы были в далекие средневековые времена. Возможно, тогда что-то такое и было. Но в XIX-XX веке такого ещё не было. Перед нами не классический союз европейской дипломатии и не интеграционная модель. Складывается что-то очень интересное, исходя из реалий такой сложной и отличающейся от жизни Китая страны.
На чём я хочу заострить внимание. Первое: это беспрецедентный уровень встречи Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Они встречались не просто по-дружески, а как боевые товарищи. Напомню, Си Цзиньпин сидел на строгом карантине два года – ни один из членов Политбюро Китая не выезжал за пределы Китая, работал лозунг "Народ и партия едины". И поскольку все соблюдали карантин, то и партийная верхушка тоже никуда не выезжала.
Два года Си Цзиньпин не принимал крупных лидеров. Да, были визиты глав небольших государств, типа Камбоджи. А Путин стал первым лидером большой державы, которого Си приветствовал в Пекине. Конечно, из-за ковидных ограничений рукопожатия при встрече не было. И более того: в китайской традиции нет рукопожатия. Они либо поднимают руку вверх или две руки, сложенные ладонями.
Тем не менее Путин был первым лидером, которого встретил Си Цзиньпин, он провёл с ним отдельную неформальную встречу, которая продолжалась три часа. Это был знак максимальной вежливости и расположенности к нашему лидеру. И все разговоры о том, что "встреча пошла как-то не так и руки он Путину не пожал", похожи на какую-то скоординированную кампанию, связанную с уровнем договорённостей. Чем выше этот уровень, тем громче лай на Западе.
На что надо прежде всего обратить внимание в этом гигантском документе, о котором мы говорим. Де-факто – это ответ на новую атлантическую хартию президента США Джозефа Байдена и британского премьера Бориса Джонсона, принятую 10 июня 2021 года.
Первая хартия была принята в 1941 году премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом и означала союз англосаксов против Гитлера. Сейчас англосаксы объявили "войну" так называемых "демократий" против "авторитарных режимов".
Почему я говорю о том, что совместное заявление лидеров России и Китая – это ответ новой Атлантической хартии? Первая глава этого заявления как раз и начинается с того, что демократия не может быть инструментом в политической борьбе.
– И не может быть приватизированной отдельными государствами.
– Абсолютно верно. Вот эти строки ярко характеризуют само заявление. Но с моей точки зрения, это минус. Такому большому геополитическому объединению нет смысла обращать внимание на эту достаточно лицемерную западную повестку.
Чем важен первый раздел? Он заканчивается словами о том, что главным мерилом демократии в международных отношениях является Устав ООН. А что хотят сделать через новую Атлантическую хартию Байден и Джонсон? Они хотят отменить ООН. То есть мир стоит на пороге очередной отмены международной организации, как он стоял на пороге отмены Лиги Наций в 30-х годах прошлого века.

Запад хочет нас "отменить", объявив нам идеологическую войну

– Получается, что они хотят отменить итоги Второй мировой войны таким образом?
– Да. И таким образом они хотят через свой "Саммит за демократию" преобразовать ООН в протоорганизацию, где собираются США и союзные им страны. При этом они хотят фактически отменить нас, выведя за пределы этой организации, и объявить нам войну, пока идеологическую. Но с этого обычно всё и начинается. Потом будет информационная война, затем и технологическая. А там смогут и довести всё это дело до войны физической.
Второе, на что я бы хотел обратить внимание в этом совместном заявлении, это круг вопросов, которые рассматриваются. Отмечено, что мы влияем на параметры "зелёного перехода", что мы работаем в Арктике и в ASEAN. По сути дела, это глобальный подход ко всем актуальным вопросам. Поэтому я и говорю, что это глобальное объединение, "большая двойка".
Просьба Киева к США может всё обострить. Песков указал на риски из-за THAAD
И самое главное: то, что создаётся между Россией и Китаем, –межгосударственные отношения нового типа, новой эпохи, это, кстати, любимые слова Си Цзиньпина. Понятно, кто внёс большую лепту в это образование.
Хотя это и не наша инициатива, тем не менее это новые отношения, которые глобальнее, чем старые военно-политические союзы времён холодной войны. Мы гораздо теснее взаимодействуем, чем НАТО. У нас с Китаем больше, чем просто военно-политический союз, который не зависит от изменения обстановки в окружающем мире.
От нашего президента пришла идея о том, что у этого союза нет границ, как нет границ и у России. Так же нет закрытых или запретных тем для обсуждения внутри союза. И это очень важный момент.
Напомним, программа "Без цензуры" выходит на "Первом русском" дважды в неделю – по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!

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