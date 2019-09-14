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«Чистый и прозрачный бизнес»: почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия
14 сентября 2019, 20:24 • 68 • В мире
Ограничительные меры западных государств не оказали негативного влияния на позиции РФ на мировом рынке оружия. Об этом в интервью RT заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественная авиация и средства ПВО, включая ЗРК С-400 «Триумф». Стабильный спрос на российскую военную продукцию эксперты объясняют её высокими боевыми характеристиками, а также нежеланием многих государств отказываться от сотрудничества с РФ, несмотря на давление со стороны Запада.
Экспозиция танков на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» © Михаил Воскресенский
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью RT заявил, что Россия приспособилась к режиму западных санкций на мировом оружейном рынке. По его словам, портфель заказов на поставку отечественного вооружения в 2019 году достиг $55 млрд, а ежегодный объём продаж российской военной продукции за рубеж составляет $15 млрд.
Как отметил глава ФСВТС, западные государства практикуют разнообразные методы недобросовестной конкуренции и пытаются выдавить Россию с привычных рынков вооружения. Также США и Евросоюз чинят препятствия развитию военно-технического сотрудничества Москвы со странами, которые ранее не заключали крупных контрактов на поставку российской военной продукции.
«Мы удерживаем второе место на рынке вооружений и не собираемся его никому отдавать. Все контракты Россия исполняет в срок. Россию знают как серьёзного поставщика, который может предложить качественную, проверенную в боевых условиях технику по нормальной рыночной цене», — подчеркнул Шугаев.
В 2014 году страны — члены НАТО разорвали с Москвой контакты по линии военно-технического сотрудничества. Теперь участники блока не должны приобретать у России военную продукцию, за исключением запчастей. Также им запрещено поставлять в РФ любые виды вооружений. В 2015 году ограничительные меры привели к аннулированию российско-французской сделки по двум универсальным десантным кораблям типа «Мистраль».
В Соединённых Штатах было принято несколько норм, запрещающих кредитовать, вкладывать деньги и иметь какие-либо деловые отношения с ведущими российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В августе 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ позволяет Вашингтону вводить ограничительные меры против иностранных государств, которые инвестируют в российский ОПК и заключают крупные оружейные контракты с Москвой.
На текущий момент санкции в рамках CAATSA действуют против Китая. Также Соединённые Штаты неоднократно угрожали применить ограничительные меры против Турции и Индии. Однако попытки Вашингтона повлиять на позицию всех трёх государств не увенчались успехом.
В разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин констатировал, что западные санкции не оказали негативного влияния на военно-техническое сотрудничество Москвы с зарубежными партнёрами. По его словам, Россия сохранила позиции в странах, которые считаются традиционными партнёрами — Китай, Индия, Египет, Алжир, Ирак, Вьетнам, а также заметно расширила ВТС с Турцией.
«Одна из лучших систем в мире»
Особое внимание Дмитрий Шугаев уделил экспортному потенциалу зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф». Россия заключила контракты на продажу системы ПВО с Китаем, Турцией и Индией. Общая стоимость сделок с этими тремя государствами превышает $10 млрд.
В настоящее время Москва выполняет свои обязательства по поставке С-400 Анкаре. Шугаев рассказал, что сейчас турецкие военнослужащие, которые будут эксплуатировать «Триумф», проходят обучение в РФ. Директор ФСВТС допустил возможность совместного производства ЗРК, но отметил, что данный вопрос пока не стоит на повестке дня.
«Турецкие партнёры понимают, что купили одну из лучших систем в мире. Достаточно сказать, что она обладает такими уникальными качествами, как поражение всех без исключения воздушных целей. Аэродинамические цели — до 400 км, баллистические — до 60 км. Российская система может даже сбивать цели, которые находятся на расстоянии 5 м от земли, и поражать цели со «стелс» покрытием», — сообщил Шугаев.
К преимуществам С-400 глава ФСВТС также отнёс всепогодность и способность работать в любых природно-климатических условиях. По его словам, «Триумф» может оперативно развёртываться на местности со сложным рельефом. Непревзойдённость отечественного ЗРК открыто признают в том числе и западные специалисты, подчеркнул Шугаев.
При этом глава ФСВТС не стал называть страны, претендующие на покупку С-400. Но в зарубежных СМИ неоднократно появлялись сообщения, что в приобретении «Триумфа» заинтересованы Саудовская Аравия, Катар, Иран, Ирак и Марокко.
В беседе с RT директор музея войск ПВО военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что по основным тактико-техническим характеристикам отечественный комплекс превосходит все зарубежные аналоги, включая американскую систему Patriot. Экспортный потенциал С-400, как полагает аналитик, ограничен лишь производственными мощностями концерна «Алмаз-Антей».
Надёжный партнёр
По данным ФСВТС, около 40% российского оружейного экспорта приходится на технику для нужд Военно-воздушных сил и ПВО. На сегодняшний день наиболее тесное сотрудничество в этой сфере осуществляется с Анкарой. Турция проявляет интерес к отечественному истребителю поколения 4++ Су-35 и новейшему самолёту Су-57.
Шугаев сообщил, что Москва обязательно изучит официальную заявку Анкары на поставку истребителей. В частности, РФ готова обсуждать контракт на продажу Су-35. С возможной российско-турецкой сделкой по Су-57, директор ФСВТС призвал «не торопиться», напомнив, что прежде всего Анкара заинтересована в развитии собственного проекта самолёта пятого поколения TF-X.
«Учитывая, что Турция имеет собственный проект самолёта пятого поколения, здесь возможны разные формы сотрудничества. Тем более Турция стремится развивать свою военную промышленность, поставив её на высокотехнологичные рельсы. Поэтому во взаимодействии с Турцией нужно понимать, что наши коллеги вряд ли захотят ограничиться одними закупками», — пояснил ситуацию Шугаев.
Глава ФСВТС ожидает, что в целом роль ближневосточного рынка для России будет возрастать. Сейчас портфель заказов стран региона на экспорт отечественной военной продукции составляет $20 млрд. Помимо Турции, Москва намерена расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.
Также Шугаев ожидает увеличения спроса на российское вооружение со стороны государств, которые «дорожат своей независимостью и выдвигают на первый план национальные интересы». Он подчеркнул, что Россия действует строго в рамках международного права и работает по линии ВТС только с легитимными правительствами.
В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что Москва является удобным партнёром для государств, которые проводят политику диверсификации импорта вооружений. Наиболее яркий пример тому — Индия, которая в своей закупочной политике соблюдает баланс между российским и американским вооружением.
«Для многих государств военно-техническое сотрудничество с Россией — это альтернатива, которая не позволяет попасть в зависимость в первую очередь от Соединённых Штатов, лидера по экспорту оружия. Кроме того, наша страна, в отличие от американцев, никогда не выдвигает партнёрам политических требований. Россия ведёт чистый и прозрачный бизнес», — резюмировал Кнутов.
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