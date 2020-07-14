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Чистый бизнес: Против кого и зачем используют Навального. Мнение Солонникова

14 июля 2020, 10:00  •  87 • Политика
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил в разговоре с Царьградом, против кого и зачем используют Алексея Навального. По словам эксперта, это чистый бизнес. В свою очередь, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян добавил, что действия Навального всё сильнее раскалывают оппозицию, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.
В разговоре с Царьградом политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему к оппозиционеру Алексею Навальному становится всё больше претензий от его же сторонников. В частности, многие не согласны с позицией Навального по делу Ивана Сафронова.
"На мой взгляд, Алексей Навальный всегда был, прежде всего, коммерческим проектом и успешным медиаменеджером. В этом отношении он получает заказы от разных сторон на разные кампании. Когда-то против "Транснефти", когда-то против Медведева в ситуации борьбы различных "башен" Кремля. Когда-то ещё на что-то. Когда-то подписывается под выборы Собянина, чтобы их красиво проиграть и после этого призвать народ не выходить на улицу, подтвердив, что выборы были абсолютно честными и легитимными. Он умно использует свою раскрученность, свои медийные возможности, а он очень талантливый медийный менеджер", - считает Солонников.
Политолог подчеркнул, что Навальный никогда не гнушался работать с представителями структур власти с одной или с другой стороны.
"Их много, они разные, интересы у них разные. Поэтому нужно играть с одними против других, потом с другими против первых. Если есть заказ, то это отрабатывается. Вполне вероятно, что здесь то же самое. Навального используют как эффективный коммуникационный канал, не бесплатно. И, наверное, это в его финансовых интересах. Он, в общем, как и всегда, получает прибыль от данной деятельности. А что дальше происходит с оппозицией - какая разница? Не ради неё это делается. Чистый бизнес - ничего личного, как было в известном фильме", - подчеркнул эксперт.
В случае если заказчика нет, то Навальный раскручивает тот или иной инфоповод так, чтобы повысить свою популярность, цитируемость и засветиться в медиа, считает Солонников.
"Если есть заказчик - тогда честно отрабатывает заказ. В этом отношении он честный человек - если он получил заказ, он его честно отрабатывает. Именно поэтому к нему обращаются, именно поэтому это эффективно. В этом отношении он не кидает", - добавил политолог.
В свою очередь доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян признался, что не может утверждать, что Навальный действует по какому-то заказу, однако можно с уверенностью сказать, что глава Фонда по борьбе с коррупцией действует не в интересах российской оппозиции.
"Он действует исключительно в интересах самого себя. Он пытается раскрутить ту или иную историю, пытается за счёт неё привлечь к себе и к своей личности внимание и тому подобные вещи. К сожалению, достаточно людей - и во власти, и около неё, и на улицах, возглавляющих протестные акции, которые действительно ставят свои личные шкурные интересы и хотелки выше, чем государственные. А что касается раскола общества как такового, к сожалению, оно уже расколото", - считает Мирзаян.
Эксперт убеждён, что Навальный намеренно и регулярно вносит сумятицу в умы российских оппозиционеров, хотя, казалось бы, ему это не на руку.
"Но не надо держать людей в стане Навального за идиотов, там серьёзные люди сидят и всё это планируют. Это не непрофессионализм, это расчёт. То есть Навальный считает, что здесь и сейчас попытка радикализовать отечественную оппозицию, те же комментарии по делу Сафронова из серии "не надо помогать, раз он стал сотрудником Роскосмоса", они, наоборот, усиливают раскол в оппозиции. Но ещё раз повторю, усиливают, потому что такой раскол уже существует. И даже не только в оппозиции, но и между условными оппозиционерами и условными патриотами. Вот это для нас опасно, а не действия Навального", - подчеркнул Мирзаян.

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