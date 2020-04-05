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Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
05 апреля 2020, 11:35 • 220 • В мире
В западной прессе не успокаиваются из-за помощи русских страдающей от коронавируса Италии. Вслед за La Stampa, которой впоследствии пришлось извиняться за претензии в адрес России, обвинения перешли в британскую прессу. Так, The Times полагает, что вирусологи из РФ под видом чистки ковров и занавесок от вируса выведывают секреты итальянских военных и в целом могут вредить НАТО. К тому же, добавляет The Telegraph, вопросы вызывает и русский генерал в составе делегации. Сергей Кикоть, по мнению западных аналитиков, - слишком высокопоставленный военный, чтобы возглавлять обычную мирную миссию.
В западной прессе не успокаиваются из-за того, что помощь оказали русские, а не европейцы, в ответственный и тяжёлый час для Италии, охваченной коронавирусом. Если раньше претензии предъявляла местная La Stampa, которую не устроили медоборудование и средства дезинфекции, привезённые из РФ, то сейчас градус раскачивается журналистами других стран.
В британских СМИ и вовсе полагают, что за гуманитарной миссией кроется военное вторжение. По мнению The Times, русские специалисты вместо дезинфекции проводят исследование территории.
"Эти военные, которые хорошенько почистили от вируса ковры и занавески, используются в качестве предлога для вмешательства", - убеждён автор в The Times.
Кроме того, подначивает и The Telegraph, важно понимать, кто эти люди в составе делегации. Журналисты со ссылкой на эксперта по химической и биологической войне выдвигают версию - русские в Италию отправили непростых людей.
Об этом намекает и чин Сергея Кикотя, руководителя миссии. Генерал, по мнению аналитиков, - слишком высокопоставленный военный, чтобы возглавлять обычную мирную миссию. В таких случаях Москва должна была направить кого-то рангом пониже, но тут - Кикоть.
К тому же, добавляют авторы, немаловажно, что российская миссия расквартирована неподалёку от крупной американской военной авиабазы под городом Бергамо.
Не исключено, что русские вирусологи нанесут "серьёзный удар по безопасности НАТО в долгосрочной перспективе", предполагает Foreign Policy.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикации итальянского издания La Stampa, запустившего эту череду обвинений в западной прессе, "низкопробными русофобскими фейками".
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