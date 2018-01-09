«Чистой воды провокация»: британский фрегат направлен в Ла-Манш для сопровождения российских кораблей

Фрегат британских ВМС «Вестминстер» был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей. По словам представителя Минобороны Великобритании, выдвижение фрегата связано с тем, что суда ВМФ России вошли в «зону национальных интересов Королевского флота». Британские военные назвали сопровождение кораблей других государств «обычной практикой», тогда как эксперт RT посчитал подобные действия провокацией.

Фрегат британских ВМС «Вестминстер» направлен в Ла-Манш для сопровождения российских кораблей. Информацию о выходе военного судна в акваторию пролива сообщил представитель Минобороны Великобритании.

По его словам, фрегат типа 23 был отправлен в Ла-Манш в понедельник утром после того, как российские корабли вошли в «зону национальных интересов Королевского флота». При этом не уточняется ни число, ни тип кораблей ВМФ России, ни их точное местоположение, пишет издание Evening Standard.

Представитель Минобороны Британии подчеркнул, что складывающаяся ситуация — это не «инцидент», а «обычная практика».

Это не первый подобный случай за последнее время. В конце декабря патрульный корабль «Тайн» сопровождал в районе пролива Ла-Манш российский лайнер, который, по мнению британцев, мог собирать разведывательную информацию.

Тогда же фрегат «Сент-Олбанс» сопроводил российский корабль «Адмирал Горшков», когда тот проходил поблизости от британских территориальных вод в Северном море. «Сент-Олбанс» вёл наблюдение за фрегатом ВМС России в течение трёх дней, а затем вернулся на базу в Портсмуте.

Тогда министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что не колеблясь будет защищать британские воды и не потерпит никакой формы агрессии. Уильямсон добавил, что Великобританию нельзя запугать, когда дело касается защиты её национальных интересов.

Также в декабре 2017 года Британия направила вертолёт Wildcat для наблюдения за двумя российскими кораблями.

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По словам главного редактора журнала «Армия и флот» Дмитрия Шеремецкого, подобные действия британских вооружённых сил связаны с общей атмосферой, сложившейся на Западе вокруг России.

«Вы знаете, какая сейчас обстановка по отношению к России. И каждое наше движение сопровождается такими провокационными действиями. Ла-Манш — это не собственность Британии, хотя она почему-то считает, что пролив ей вроде как принадлежит, поэтому если кто-то проходит через него, то должен обращаться за разрешением», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, существует порядок прохождения кораблей в международных водах, и российские корабли всегда строго его придерживаются.

«Если есть какие-то претензии, то пусть к себе обратятся с этими претензиями. Мы идём как положено, как установлено международными договорами, строго выполняя все правила прохождения кораблей по нейтральным водам, а то, что они начинают сопровождать, — это чистой воды провокация», — подчеркнул Шеремецкий.

«Когда был СССР, они боялись, а сейчас почему-то решили, что с нашим Военно-морским флотом можно устраивать такие провокации. Я надеюсь, что наш ВМФ продемонстрирует свою силу и покажет, что такие вещи с нами не проходили, не проходят и не будут проходить», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что поведение британских ВМС не является незаконным, хоть оно и провокационно.

«Если они идут параллельно нашим кораблям, не совершая никаких манёвров, которые могли бы нанести урон или спровоцировать какой-то инцидент, вопросов нет: они идут в нейтральных водах, мы идём в нейтральных водах... Как-то странно, что наши как-то всегда лояльно к этому относятся, надо быть поагрессивнее, пожёстче», — считает Шеремецкий.