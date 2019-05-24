«Чистой воды пропаганда»: как США собираются «бросить вызов» России в Арктике

МИД России назвал абсурдными обвинения Белого дома в адрес Москвы в «агрессивном» поведении в Арктике. Накануне советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона наращивает военное присутствие в регионе, и призвал выпускников Академии береговой службы США «бросить вызов» влиянию РФ. Для этого Вашингтон, по словам Болтона, готовится перейти к круглогодичному дежурству в арктических водах. Он пообещал, что скоро американские моряки получат новые ледоколы, смогут конкурировать с Россией и противостоять «незаконным» притязаниям Китая. По мнению экспертов, Вашингтону даже при достаточном финансировании не удастся в ближайшее время создать с нуля ледокольную группировку и оспорить лидерство России в Арктике.

В российском МИД назвали «нелепыми, абсурдными и необоснованными» обвинения, прозвучавшие в адрес Москвы со стороны советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее, выступая перед выпускниками Академии береговой службы США, Болтон призвал молодых специалистов «бросить вызов» растущему российскому военному влиянию в Арктике, а также помешать «незаконным» притязаниям Китая в регионе.

Комментируя это заявление, посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что линия США в Арктике направлена на трансформацию региона в театр военных действий.

«Обозначенные (американской администрацией. — RT) намерения и планы свидетельствуют, к сожалению, о наметившемся изменении подходов США к этому региону, в которых, судя по всему, преобладающей стала линия на трансформацию региона в перспективный театр военных действий, на эскалацию напряжённости», — указал он.

Дипломат пояснил, что Россия выступает не за противоборство, а за взаимодействие стран в Арктическом регионе, который должен сохраниться как зона «мира, стабильности и низкой военной напряжённости».

В своём выступлении Джон Болтон подчеркнул, что Соединённые Штаты вскоре будут на протяжении всего года присутствовать в Арктике. Это станет возможно после того, как на воду будут спущены новые полярные ледоколы, произведённые на верфях США, пояснил советник Трампа.

Джон Болтон

Reuters

© Kevin Lamarque

«В скором времени Береговая охрана надеется взять на вооружение новый патрульный корабль ледового класса, который поможет ей возглавить усилия по укреплению американского лидерства в Арктическом регионе, долгое время остававшемся без должного внимания», — заявил Джон Болтон.

«Займёт немало лет»

По мнению аналитиков, Штаты не смогут нарастить свой ледокольный флот в короткие сроки. Как рассказал в беседе с RT эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин, всего в планах американского руководства строительство шести новых ледоколов. Однако эти работы растянутся на длительное время — ориентировочно корабли могут быть спущены на воду ближе к 2030 году, поскольку сейчас только начинаются проектные работы.

«Нарастить и создать с нуля группировку ледоколов американцы смогут, но это займёт немало лет», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ военный эксперт Василий Кашин. По его мнению, проблемы американского ледокольного флота имеют давнюю историю. На протяжении десятилетий власти США недофинансировали эту область, поэтому и в прошлом американский ледокольный флот не мог конкурировать с флотами СССР и России.

«Американцы десятилетиями затягивали замену и модернизацию кораблей ледокольного флота, сейчас их флот ледоколов критическим образом уменьшился. Это произошло из-за отношения к этому вопросу руководства страны. Сегодня даже неарктические страны, такие как Китай, способны строить ледоколы», — подчеркнул эксперт.

Военный подтекст

«Как и наши союзники и партнёры, мы хотим, чтобы на Крайнем Севере сохранялась обстановка низкой напряжённости», — также сказал Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой службы США.

Однако это его заявление идёт вразрез со словами главы Северного командования Вооружённых сил США генерала Терренса О'Шонесси, который призвал Пентагон наращивать военные возможности за полярным кругом. Генерал считает, что в случае реального конфликта между Москвой и Вашингтоном именно Арктика станет зоной базирования для российских ракет и бомбардировщиков.

Выступая на слушаниях в конгрессе, он предупредил, что в случае, если американская сторона уже сейчас не предпримет активных действий, может сложиться ситуация, когда у США «будут неравные возможности» с Россией. При этом Арктический регион генерал охарактеризовал как «передовую линию обороны» Соединённых Штатов.

Выступая 6 мая на полях Арктического совета, глава Госдепа Майк Помпео также анонсировал рост военного присутствия США за полярным кругом «в ответ на дестабилизирующую активность России». Напомним, в 2018 году страны НАТО провели в Арктике крупнейшие за последние несколько лет учения — Trident Juncture. Кроме того, учения по действиям в экстремальных климатических условиях в 2019-м проводил Корпус морской пехоты США.

Катер Береговой охраны США

© U.S. Coast Guard

Как ранее отмечал в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, пока со стороны США звучат одни лишь заявления.

«Американцы время от времени пугают наращиванием своего военного потенциала в Арктике, но реально у них там практически ничего нет. Сейчас у США есть только атомные подводные лодки, которые могут ходить подо льдами Северного полюса, и то недалеко, пока их не перехватят наши отечественные субмарины», — подчеркнул Виктор Литовкин.

По его мнению, в Пентагоне понимают, что возможности американских военных в Арктике крайне ограничены, в то время как Вооружённые силы РФ давно освоили этот регион.

«У нас на островах в Северном Ледовитом океане расположены гарнизоны, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. Там есть система противовоздушной обороны, система противоракетной обороны, береговой обороны — вся инфраструктура для обеспечения навигации», — пояснил Виктор Литовкин.

В отличие от генерала О'Шонесси, глава американского внешнеполитического ведомства сделал акцент на борьбе за торговые маршруты, пролегающие на Севере. Прежде всего Госдеп недоволен «российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути».

По словам Помпео, Москва «незаконно требует», чтобы суда других стран получали у российской стороны разрешение на проход по Северному морскому пути, грозя в противном случае применить к ним силу.

По мнению Литовкина, со стороны Вашингтона оспаривать принадлежность Северного морского пути России нелепо.

«Северный морской путь — российский, мы обеспечили его всем необходимым. Никакие американские средства не могут нам помешать наладить постоянное сообщение с Китаем, Японией, Кореей и Европой через Северный Ледовитый океан. Тем более у России есть не только сами ледоколы, но и торговые суда ледокольного класса. Как сухогрузы и контейнеровозы, так и танкеры, газовозы, которые способны ходить во льдах седьмого уровня сложности», — подчеркнул Литовкин в беседе с RT.

Глобальное финансирование

Не исключено, что общая активизация «арктической» риторики Вашингтона связана с тем, что в конце апреля Береговая охрана США опубликовала впервые за шесть лет обновлённую Арктическую стратегию, отмечают эксперты. В документе говорится о вызовах со стороны России и Китая и о глобальной конкуренции за ресурсы и территорию Арктики, обостряющейся по мере таяния ледяного покрова северных широт.

Глобальное потепление не только открывает Арктику в качестве транспортного пути, но и в перспективе может облегчить добычу полезных ископаемых, скрытых в недрах этого региона, считают аналитики.

Но пока возможности США для равной конкуренции с Россией за Арктику существенно ограничены: Береговая охрана располагает только двумя судами ледокольного класса. Тяжёлый ледокол у США только один — это 42-летний корабль Polar Star.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп пообещал, что Береговая охрана сможет скоро получить новый тяжёлый ледокол.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

«Береговая охрана сейчас находится на пути к получению своего первого тяжёлого ледокола за более чем 40 лет», — заявил глава Белого дома, напомнив о росте оборонного бюджета страны.

Примечательно также, что в декабре 2018-го американский ресурс Business Insider сообщил об отказе Береговой охраны США проводить арктические учения из-за опасения поломки своего тяжёлого ледокола. В этом случае американской стороне пришлось бы обратиться за помощью к России.

«Риторика об «угрозах»

В 2019 году американская администрация вернулась к проекту возрождения собственного арктического флота. В апреле Пентагон заключил контракт на $750 млн с компанией VT Halter Marine на строительство большого дизель-электрического ледокола в рамках совместной программы с Береговой охраной — Polar Security Cutter. Судно будет заложено в 2021 году и спущено на воду в 2024-м.

Как пояснил Василий Кашин, это будет новый тип патрульных кораблей Береговой охраны, способный действовать в арктических водах.

Судно в Восточно-Сибирском море. Северный морской путь. Порт Певек

© Михаил Фомичев / РИА Новости

«Это уже шаг вперёд, потому что раньше у США с арктическим флотом был полный провал», — пояснил Кашин.

Эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин связывает многолетнее отставание Штатов в области ледоколостроения с тем, что Арктика до последнего времени мало интересовала американских стратегов, в отличие, например, от Ближневосточного, Тихоокеанского и Латиноамериканского регионов.

«Береговая охрана, которая является формально видом Вооружённых сил в США, но не находится в подчинении Министерства обороны, по сравнению с ВМС обладает очень маленьким бюджетом. Шли долгие обсуждения о том, что ледокольный флот нуждается в обновлении, но только сейчас начались более активные действия в этом направлении», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Для сравнения: численность российских ледоколов давно перевалила за четыре десятка, сейчас рассматривается проект создания трёх наиболее мощных в мире атомных ледоколов. Речь идёт о проекте 10510 «Лидер», технический проект будущих кораблей был выпущен в 2017 году ЦКБ «Айсберг». Предположительно, строительство может начаться с 2023 по 2029 год либо на балтийских верфях ОСК, либо на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке.

По мнению экспертов, на сегодняшний день ни одна страна не способна оспорить лидерство России в арктическом судостроении.

Например, Китай, чьей конкуренции за полярным кругом опасаются американские чиновники, располагает сегодня только одним ледоколом Xue Long, который в начале 1990-х Пекин купил у Киева. В сентябре прошлого года китайские судостроители спустили на воду ледокол Xue Long 2, после испытаний судно должно поступить в эксплуатацию — предположительно, в текущем году.

Разговоры американских политиков и чиновников о беспрецедентном и опасном росте китайского присутствия в Арктике лишены оснований, считают эксперты.

«То, что США говорят о росте китайского присутствия в Арктике, — это чистой воды пропаганда, обычная американская риторика об «угрозах». Всё, что сделал Китай на данный момент, — вложился в некоторые проекты, прежде всего «Ямал СПГ», и постепенно наращивает полярные исследования. Гигантских планов по наращиванию присутствия в Арктике и выдающихся успехов в регионе у Китая нет», — подытожил Василий Кашин.