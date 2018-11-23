«Чистой воды демагогия»: как Украина уходит от ответственности за сайт «Миротворец»

Киев не может повлиять на деятельность скандально известного сайта «Миротворец», так как это якобы станет ущемлением свободы слова. Такой ответ дал Берлину украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Ранее немецкая сторона потребовала «содействовать прекращению работы» ресурса. Поводом послужило внесение в базу портала информации об экс-канцлере Германии Герхарде Шрёдере. «Миротворец», запущенный в 2014 году, регулярно публикует персональные данные людей, которые, по мнению редакции портала, представляют «опасность» для Украины или являются «агентами Кремля». Киев не раз призывали закрыть радикальный сайт, однако власти страны ссылаются на его «частный характер». При этом эксперты полагают, что связь «Миротворца» с руководством Украины очевидна в том числе и Западу. Однако Киев привык к вседозволенности и не станет закрывать ресурс, считают аналитики.

Киев отреагировал на требование Берлина закрыть скандально известный ресурс «Миротворец». Ответ дал в своей статье для газеты Die Welt украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несёт ответственности за содержание домашней страницы этой организации», — заявил дипломат.

Украинский посол подчеркнул, что в данном случае затрагивается вопрос свободы слова и официальные власти страны должны считаться с юридическими ограничениями.

«Однако Украина готова всерьёз продолжать переговоры по проблеме «Миротворца» с немецкими партнёрами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — подчеркнул Андрей Мельник.

Также Мельник опроверг слухи о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер был объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами. Впрочем, большую часть своей статьи посол посвятил разъяснению мотивов людей, внёсших немецкого политика в списки сайта «Миротворец». По мнению Мельника, шумиха вокруг украинского портала отвлекает внимание общественности от проблемы, которая якобы заключается в том, что Шрёдер работал на российскую энергетическую компанию «Роснефть».

Напомним, администрация ресурса «вменила» немецкому политику «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «антиукраинскую пропаганду». Поводом стали слова Шрёдера о том, что воссоединение Крыма и России является «реальностью, которую когда-то придётся признать».

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, 15 ноября 2018 года

Reuters

© Fabrizio Bensch

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер был добавлен в базу «Миротворца» в начале ноября. Он занимал пост федерального канцлера Германии в 1998—2005 годах. После завершения политической карьеры Шрёдер занялся бизнесом и общественной деятельностью. Сегодня он занимает должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток», а также возглавляет совет директоров «Роснефти».

Появление экс-канцлера в списках «Миротворца» не осталось незамеченным официальным Берлином. В МИД ФРГ заявили, что «со всей прямотой» осуждают этот список.

«В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас», — приводит агентство ТАСС заявление немецкого внешнеполитического ведомства.

«Легализованная база врагов»

Сайт «Миротворец», где в открытом доступе выкладываются персональные данные так называемых врагов Украины был запущен в 2014 году. При этом его организаторы не гнушаются получать информацию нелегальными методами.

Говоря о полностью частном характере сайта, Андрей Мельник исказил реальное положение вещей, считают эксперты. Как пояснил в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, скандальный ресурс с самого момента основания связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

«Формально аргументация украинского посла могла бы считаться корректной, если бы все и на Украине, и в Германии не знали, что за сайтом «Миротворец» стоит глава украинского силового ведомства. Это ни для кого не является секретом, поэтому своим формальным ответом украинская сторона вряд ли улучшила свои отношения с Германией», — подчеркнул эксперт.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

globallookpress.com

© Michael Kappeler/dpa

Публично в роли защитника «Миротворца» часто выступает Антон Геращенко — депутат Рады и член коллегии МВД Украины. Ранее политик занимал пост внештатного советника министра внутренних дел. На возражения, касающиеся того, что сайт нарушает закон о персональных данных, Геращенко не раз отвечал, что в данном случае разглашать сведения позволяет статья украинской Конституции «О защите суверенитета и территориальной целостности».

Практическую деятельность по наполнению сайта курирует Георгий Тука, занимающий сейчас пост замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины».

В том, что «Миротворец» напрямую связан с властями Украины, не сомневаются и в МИД Венгрии. Поводом для соответствующих заявлений венгерской стороны стало внесение в списки «Миротворца» этнических венгров, проживающих на Украине и «замеченных» в получении венгерских паспортов.

«Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством», — говорится в официальном заявлении главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

По словам министра, на это указывает, в частности, тот факт, что многие данные, размещённые на сайте, возможно получить только при помощи спецслужб или источников в правительстве.

На деятельность сайта «Миротворец» ранее уже обращали внимание и в ООН. Как заявил в марте замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, «такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности». Выступая во время публичной дискуссии «Угрозы свободе слова на Украине» Моро сообщил, что миссия ООН уже обращалась с различными запросами по поводу сайта «Миротворец».

Сомнительная репутация закрепилась за сайтом после гибели экс-нардепа от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины: буквально накануне убийств их персональные данные, включая адреса, были размещены на «Миротворце». К тому же спустя несколько часов после гибели Калашникова и Бузины на сайте появились недвусмысленные записи об «успешном выполнении поставленной задачи».

Эксперты называют нежелание Киева пойти на уступки в вопросе «Миротворца» вполне закономерным. Как пояснил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, ресурс является слишком удобным инструментом для украинских властей, чтобы они добровольно ликвидировали его.

Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка «Фактически это легализованная база «врагов Украины», которая формируется с согласия официального Киева в нарушение украинской Конституции и других законов, регулирующих персональные данные, — отметил эксперт в интервью RT. — Помимо запугивания неугодных сайт используется ещё и для вымогательства: уже были случаи, когда данные людей сначала размещали на сайте, а потом к ним приходили и предлагали удалить эту информацию за очень большие деньги, и многие соглашались. «Миротворец» — целая инфраструктура, которой активно пользуются представители власти, и закрывать его они не намерены. Всем давно известна цена украинской демократии, так что удивляться тут нечему».

Отметим, что ранее украинские власти открыто выступили против немецких политиков, посетивших Крым. В феврале на полуостров приезжали депутаты трёх земельных парламентов ФРГ от партии «Альтернатива для Германии», в результате против них Киев возбудил уголовное дело.

Как заявил в интервью украинским СМИ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, власти республики могут заочно вынести приговоры в отношении германских депутатов, хотя шансов на их выдачу Берлином практически нет. По украинским законам, посещение Крымского полуострова в обход установленного Киевом порядка карается лишением свободы до восьми лет.

«Политический карлик»

При этом отсылки украинской стороны к «свободе слова» вызывают особое недоумение экспертов, которые отмечают, что Киев чрезвычайно избирательно трактует этот и другие демократические принципы.

Например, в украинских политических кругах никто не вспомнил о свободе слова во время ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 15 мая сотрудники СБУ ворвались в киевскую редакцию агентства, его руководитель был арестован якобы по подозрению в «госизмене» и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, преследование Вышинского украинскими властями связано исключительно с его профессиональной деятельностью. Беспокойство по поводу задержания журналиста ранее выразили в ОБСЕ.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», — заявил в начале ноября представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Журналист Кирилл Вышинский в суде, 17 мая 2018 года

© GENYA SAVILOV / AFP

После «евромайдана» на Украине начались не только аресты, но и физическая ликвидация представителей прессы. Олесь Бузина — далеко не единственный фигурант этого списка. До сих пор нет никаких подвижек в расследовании убийства другого известного журналиста — Павла Шеремета. Он погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. 10 ноября украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следственные органы не смогли продвинуться в расследовании ни на шаг. До сих пор неизвестны не только возможные заказчики покушения, но и его исполнители.

«По делу Шеремета вся правоохранительная система не дала результата», — подчеркнул Луценко в эфире телеканала «Прямой».

Согласно подсчётам мониторинговой миссии ООН, только с мая по август текущего года число случаев, когда представители прессы подвергались атакам на Украине, выросло на 210%.

По мнению Владимира Жарихина, на фоне убийств и нападений на журналистов на Украине, ареста Вышинского и прочих событий такого рода заявления украинской стороны об уважении к свободе слова звучат нелепо.

«Это чистой воды демагогия, дико выглядит, например, история Кирилла Вышинского, которому грозит до 15 лет тюрьмы как раз за свободные высказывания. Если германская сторона проглотит этот ответ Киева, это ещё раз докажет, что сегодня ФРГ, будучи экономическим гигантом, в политической сфере зачастую проявляет себя как политический карлик», — отметил эксперт.

По мнению Жарихина, украинский режим даже не пытается замаскировать свою недемократическую сущность перед западными партнёрами, так как киевские власти давно «привыкли к вседозволенности».

«Украинские власти безнаказанно творили даже худшие вещи, чем сайт «Миротворец». Кроме того, они наверняка учли тот факт, что Герхарда Шрёдера достаточно активно травит и германская пресса за сотрудничество с российскими компаниями», — пояснил эксперт.

Подобной точки зрения придерживается и Денис Денисов. Эксперт напомнил, что к бывшему канцлеру на Западе отношение неоднозначное из-за его сотрудничества с Москвой. Поэтому именно на его примере Украина решила лишний раз продемонстрировать свою позицию относительно всех, кто будет контактировать с Россией.