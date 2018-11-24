Чистосердечное признание: Британские тролли ведут информационную войну с Россией бесплатно

Хакеры Anonymous обнародовали британскую «методичку» по борьбе с Россией и список сотрудников британской «фабрики троллей». Один из них «чистосердечно признался» в том, что участвовал в информационной войне против России бесплатно.

Группировка хакеров Anonymous опубликовала в интернете секретные документы Великобритании о так называемом противодействии российской пропаганде и гибридной войне. В Сети их метко прозвали «методичкой» по борьбе с Россией. Журналистам удалось выйти на одного из указанных в документах человека. Он подтвердил, что занимался информационной войной против России, причём делал это абсолютно бесплатно.

Речь идёт о британском проекте Integrity Initiative («Инициатива честности»), задачей которого было «информационное противодействие России», и деньги на финансирование которого шли напрямую из бюджета Великобритании. Так, МИД Британии выделило на проект два миллиона фунтов стерлингов. И это расходы лишь до марта 2019 года.

Среди опубликованных хакерами документов были: сборник рекомендаций о том, как противодействовать России, объемы финансирования и списки лиц, занятых в проекте. Среди последних оказались представители военных ведомств, политики, журналисты. Среди наиболее известных из них: финансист Уильям Браудер, директор ФБК Владимир Ашурков и другие.

Журналисты смогли связаться с одним из указанных в списке «британских троллей» по имени Эдвард Лукас. Тот подтвердил, что действительно участвовал в информационной войне против России. При этом, по его словам, занимался этим на безвозмездной основе.