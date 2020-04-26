«Чистосердечное признание» - Саакашвили хотел мира с Россией

Экс-президент Грузии, развязавший, как известно, войну в Южной Осетии, заявил, что «полностью выступает за мир с Россией». Обычно в таких ситуациях говорят: «не прошло и года». Однако, здесь это неуместно, ведь прошло почти 12 лет с событий 2008 года, да и вряд ли Саакашвили действительно решил пересмотреть свои шаткие взгляды.А ведь помимо пятидневной войны, именно Саакашвили отправлял на Украину грузинских снайперов, чтобы потом вопить вместе с вечно нетрезвым Порошенко о российском спецназе на баррикадах.Тем не менее, слова из уст нестабильного грузинского прозвучали в интервью немецкому изданию Deutsche Welle. Почему же тогда не в грузинских СМИ? Или украинских, ведь экс-главу Одессы вновь пригласили в Незалежную на пост вице-премьера по реформам?Вне всяких сомнений, Саакашвили не тот персонаж, который стал бы так резко переобуваться после многолетней конфронтации, не будь на это более чем весомых причин. Разумеется, на деле так оно и вышло, когда выяснилось, что между Грузией и Украиной обострились жесткие политические противоречия.Мало того, что предложение экс-президенту не оценили в Киеве, так ещё критично восприняли в Грузии, где, как известно, Саакашвили находится в розыске за коррупцию. Тбилиси уже направил ноту протеста администрации Зеленского, пригрозив отозвать посла, если бывшего грузинского лидера примут на Украине.Означает ли это, что Саакашвили достиг максимального отчаяния, раз заявил о приверженности мира с Россией? Вполне возможно, вот только бывшему грузинскому президенту здесь делать совершенно нечего, поскольку и перед Кремлем ему есть за что ответить.