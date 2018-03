Чистое топливо для Европы. Made in Russia • 202 • Аналитика Модернизация промышленности в России не стоит на месте. Гнать сырую нефть за рубеж — день вчерашний. В последние годы в стране проводится модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Объёмы первичной переработки нефти растут и обещают достигнуть нового рекордного уровня. Чистое дизельное топливо поступает в Европу. И это означает, что доля России на топливном рынке Евросоюза будет только расти.







О модернизации российской промышленности и объёмах поставок чистого дизтоплива в Европу рассказали на сайте агентства «Рейтер» В. Солдаткин и М. Назаров (Vladimir Soldatkin, Maxim Nazarov).





Россия планирует резко нарастить экспорт своего топлива и получить большую долю на европейском рынке. Это связано с масштабной модернизацией российских нефтеперерабатывающих заводов, которая обойдётся в 55 млрд. долларов, согласно данным компаний и аналитиков.



Ещё в 2011 году, после кризиса в стране, связанного с нехваткой топлива, Россия «приступила к модернизации своих крупнейших нефтеперерабатывающих заводов». Одновременно, напоминают авторы, была изменена налоговая система: меры стимулирования коснулись производителей более чистого и высококачественного топлива.



Эта программа модернизации не завершена. Однако уже сегодня ясно: она привела к значительному росту производства светлых нефтепродуктов и росту их экспорта. В свою очередь, это нанесло удар по рентабельности европейских нефтеперерабатывающих заводов.



Российский аналитический центр «Vygon Consulting» полагает, что в 2018 году объёмы первичной нефтепереработки в России вырастут на 8 млн. тонн, достигнув рекордного уровня в 289 млн. тонн. Такой показатель отмечался в 2014 году. Нынешний рост будет связан как с модернизацией, так и с ростом цен на нефть. «Vygon Consulting» прогнозирует, что экспорт Россией светлых нефтепродуктов, включая дизельное топливо, в 2018 году увеличится до 106 миллионов тонн (по мере того, как будет снижаться внутреннее потребление). Для сравнения: в 2017 году экспорт их составил около 95 миллионов тонн.



По данным «Транснефти», более 38% нефтепродуктов из порта Приморск отправляется в порт Роттердам. За Нидерландами следуют Германия (19 процентов), Великобритания (15 процентов) и Франция (11 процентов). По данным этого порта, в 2018 году планируется поставить 18,3 млн. тонн дизельного топлива. Прогнозируется заметный прирост поставок — до 19,8 млн. тонн в 2019 году и 23,9 млн. тонн в 2020 году.



В общей сложности «Транснефть» запланировала увеличение экспорта дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD) на 3 миллиона тонн (до 26 миллионов тонн) уже в этом году. ULSD — самое чистое дизельное топливо, которым заправляются автомобили Европы.



Аналитик консалтинговой компании «ESAI Energy» (США) Эндрю Рид говорит, что благодаря крупным капиталовложениям в гидроочистку значительно больше дизельного топлива России стало «чистым продуктом, который подходит для Европы». «В настоящее время Россия экспортирует всего более 650000 баррелей ULSD в день, что позволяет ей поставлять на этот [европейский] рынок более 500000 баррелей в сутки», — отметил эксперт.



«Экспорт более чистого дизтоплива позволит России продолжить расширение доли рынка в Европе в ущерб конкурирующим экспортёрам из Соединённых Штатов и с Ближнего Востока», — добавил он.



Приблизительно половина европейских автомобилей ездит на дизельном топливе, напоминают далее соавторы. И европейские нефтеперерабатывающие заводы не в состоянии удовлетворить сегодня внутренний спрос. Поэтому Европа импортирует около 850000 баррелей дизельного топлива ежедневно! По данным энергетических консультантов, почти 20% европейского импорта дизельного топлива приходится на Восток, топливо идёт с нефтеперерабатывающих заводов через Суэц.



Но Россия не дремлет: по данным отраслевых источников и сведениям агентства «Рейтер», Москва планирует ввести в строй 15 новых установок гидрокрекинга. Это позволит России до 2022 года произвести 18,2 млн. тонн ULSD (при условии выхода предприятий на полную мощность).



Общий объём дизельного топлива (включая не-ULSD) может достигнуть в таком случае 22 миллионов тонн (при условии ввода в эксплуатацию всех 27 объектов глубокой переработки мазута).



Помимо увеличения объёма производства дизельного топлива, Россия намерена производить и больше бензина. По данным отраслевых источников и «Рейтер», эти же предприятия смогут производить до 10 миллионов тонн лигроина ежегодно (начиная с 2022 года), который может быть полностью переработан в бензин.



«Мы ожидаем, что в этом [2018-м] году произойдёт рост производства Россией бензина. Рост начался уже во второй половине 2017 года (+0,4 процентных пункта) благодаря вводу в строй новых мощностей», — отметил Ю. Линделл («Vienna JBC Energy»). «В этом году мы увидим, как будут задействованы предприятий, ориентированные на производство бензина», — добавил он.



Использование дизтоплива в Европе — процесс непростой: за ним «пристально наблюдают», сообщают далее авторы. Ранее «Volkswagen», крупнейший в Европе автопроизводитель, признался в хитростях, связанных с американским тестированием на выбросы. Немецкие автопроизводители, включая и «Daimler», и «BMW», уже столкнулись с негативной реакцией на дизельные технологии, в которые они вложили миллиарды. Правительство Германии после решения суда пыталось найти способы избежать запретов на поставки автомобилей, которые отличаются сильным загрязнением атмосферы.



Несмотря на эти проблемы и несмотря на то, что продажи новых бензиновых автомобилей в Европе растут, происходящий сдвиг до сих пор не вытеснил дизтопливо с рынка. Об этом сообщается в отчёте «JBC Energy», что представляло бы «небольшую угрозу» планам России по увеличению экспорта дизельного топлива в Европу.



Это означает, заметим, что дизельной экспансии России в Европу пока ничто не угрожает. Кроме того, очевидно, что российское чистое дизтопливо уже сегодня является сильным конкурентом топливу с Востока.



Очевидно и другое: масштабная модернизация нефтеперерабатывающих производств в России привела к резкому скачку поставок продукции с относительно высокой долей добавленной стоимости. Модернизация оценивается экспертами исключительно положительно.



Недавно участники IV международной конференции «Даунстрим Россия 2018: строительство и модернизация нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств», которая состоялась с 28 февраля по 2 марта, посетили Омский нефтеперерабатывающий завод.



Особо интересными экспертам показались объекты, запущенные в рамках первого этапа модернизации НПЗ, в том числе комплекс «Изомалк-2», построенный, кстати, по российскому проекту. Этот комплекс представляет собой инновацию в сфере изомеризации лёгких бензиновых фракций. Это одна из самых мощных установок данного типа не только в России и Европе, но и в мире, напоминает Neftegaz.ru. Его ежегодная производительность — 800 тыс. тонн изомеризата.



Продукция комплекса «Изомалк-2»: высокооктановый компонент товарных бензинов с нулевым содержанием серы, ароматических и непредельных углеводородов.



Ввод в эксплуатацию «Изомалка-2» и установок гидроочистки бензина и дизтоплива позволил Омскому НПЗ полностью перейти на производство моторного топлива, полностью соответствующего стандарту «Евро-5», увеличить глубину переработки нефти и объём выпуска автомобильного высокооктанового бензина. ОНПЗ достиг этого одним из первых в Российской Федерации. На втором этапе модернизации (до 2022 г.) глубина переработки нефти на этом НПЗ вырастет до уровня лучших показателей в мире (97%).



Реализация планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и рост поставок чистого дизтоплива в Европу свидетельствуют о том, что Россия стремится отойти от продаж сырой нефти и предпочитает поставлять нефтепродукты глубокой переработки.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

