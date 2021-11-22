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«Чисто психологическая атака» - Донбасс об использовании Киевом «Джавелинов»
22 ноября 2021, 21:20 • 91 • Украина
Причем спокойная реакция со стороны Запада на происходящее уже нисколько не удивляет - США, Франция и Германия как посредники в переговорах и гаранты безопасности собственноручно разорвали международно-договорной механизм по Донбассу. Америка сама вооружает Украину на миллионы долларов, так что фактически поддерживает ее настроения по агрессивному варианту урегулирования конфликта.
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