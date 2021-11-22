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«Чисто психологическая атака» - Донбасс об использовании Киевом «Джавелинов»

22 ноября 2021, 21:20  •  91 • Украина
В Донбассе заявили, что Киев не применял американские «Джавелины», а использовал слух об этом чисто как психологическую атаку. По мнению одного из экспертов, это был показательный политический маневр, что Украина не будет соблюдать Минские соглашения ни при каких обстоятельствах. Ни комплекс мер по их имплементации, ни подписанные год назад соглашения по прекращению огня.

Причем спокойная реакция со стороны Запада на происходящее уже нисколько не удивляет - США, Франция и Германия как посредники в переговорах и гаранты безопасности собственноручно разорвали международно-договорной механизм по Донбассу. Америка сама вооружает Украину на миллионы долларов, так что фактически поддерживает ее настроения по агрессивному варианту урегулирования конфликта.

В парламенте ДНР подтвердили, что за последнее время ни один танк не пострадал от рук украинских военных. А значит, никто не использовал «Джавелины» на самом деле, хотя шанс был. Чисто с психологической точки зрения такой обман - это выгода для киевской власти. Она поддерживает как моральный дух бойцов, так и запугивает население Донбасса. Это удобно в условиях раскручиваемой истерии по поводу некоего вторжения России на Украину - Киеву не нужно, чтобы солдаты массового уходили со службы.

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