Чисто конкретно: Мэр Уфы запретил чиновникам использовать неопределенные термины

Новый мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин запретил своим подчиненным использовать в докладах слова, не несущие конкретной информации.

Градоначальника вывело из себя слово «ориентировочно», которое прозвучало на оперативном совещании, посвященном срокам строительства нового жилья в Уфе. Докладчики не смогли назвать точные даты готовности домов.

Мустафин заявил, что ему непонятно слово «ориентировочно», как и то, на кого собираются ориентироваться чиновники.

«Вы установите жесткую дату, а слова «около, вокруг» давайте уберем вообще», - цитирует его распоряжение UfacityNews.