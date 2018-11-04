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Чисто конкретно: Мэр Уфы запретил чиновникам использовать неопределенные термины

04 ноября 2018, 14:39  •  70 • Политика
Ульфата Мустафина возмутила неспособность его подчиненных назвать точные сроки сдачи нового жилья.
Новый мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин запретил своим подчиненным использовать в докладах слова, не несущие конкретной информации.
Градоначальника вывело из себя слово «ориентировочно», которое прозвучало на оперативном совещании, посвященном срокам строительства нового жилья в Уфе. Докладчики не смогли назвать точные даты готовности домов.
Мустафин заявил, что ему непонятно слово «ориентировочно», как и то, на кого собираются ориентироваться чиновники.
«Вы установите жесткую дату, а слова «около, вокруг» давайте уберем вообще», - цитирует его распоряжение UfacityNews.

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