Чисто британский «Новичок»

Вторая серия бессмертного сериала

Прогремевший сюжет с очередным отравлением ядом «Новичок» очень напоминает детективы Агаты Кристи, которая, как известно, не любила быстрых концовок и заплетала нити своих историй в тугие узлы. Да и не такая страна Великобритания, чтобы детектив с «Новичком» мог закончиться на Сергее Скрипале и его дочери.

Предчувствие продолжения висело в воздухе, и продолжение последовало. Двое во всех отношениях рядовых подданных Её Величества подверглись отравлению мифическим оружием российских спецслужб.

Место действия второй серии, естественно, находится недалеко от мест, в которых разыгрывалась первая серия. Новые жертвы «Новичка» проживают в нескольких милях от ставшего известным на весь мир Солсбери. А одна из жертв ещё несколько дней назад обитала в приюте для бездомных рядом с кафе «Зиззис», где Скрипали закусывали перед тем, как впасть в кому.

Конечно, простодушный читатель спросит: какой интерес могут представлять безобидные мистер Чарли Роули и мисс Дон Стёджес для вездесущих российских спецслужб? Ведь шпионы чаще всего лупят других шпионов, а остальным гражданам остаётся лишь следить за представлением. Однако в хорошем детективе что-то начинает проясняться лишь по мере развития сюжета.

Согласно задумке создателей второй серии, британскому правительству далеко не безразлична судьба даже таких скромных подданных Её Величества. Подумайте сами: мистер Роули и мисс Стёджес ещё только попали в госпиталь с признаками отравления, а в Лондоне уже собрался правительственный чрезвычайный комитет Cobra под предводительством министра внутренних дел. Комитету было достаточно услышать, что речь идёт не просто о последствиях наркотической передозировки, а «о чём-то другом». О чём – никто не знал, но комитет уже слетелся на чрезвычайное заседание. А к вечеру, уже после заседания, в известном теперь на весь мир Портон-Дауне были оглашены результаты пробы крови этих граждан. Конечно же, их отравили «Новичком». Выходит, комитет всё предугадал и продемонстрировал высокую гражданскую бдительность. Хотя с точки зрения обычной полицейской практики следовало бы дождаться заключения Портон-Дауна, а уж потом бить в колокола. Однако комитет Cobra очень заботливо относится к судьбе подданных Её Величества, особенно наркоманов.

Несколько смущает, конечно, что очередные персонажи увлекательного сериала «Новичок» оказались слишком уж рядовыми. Можно даже сказать, что и до рядового уровня они едва дотягивают. По мнению эксперта по химическому оружию Ричарда Гатри, они могли найти шприц, который остался заложенным со времён «атаки на Скрипалей», и воспользоваться им. Бродили они, стало быть, по местам, где бывали канувшие в никуда Скрипали, нашли спрятанный шприц с «Новичком», пришли домой и кольнулись.

В другой стране такое предположение сочли бы за бред. Невооружённым глазом видно, что речь идёт о провокации, когда можно уверенно утверждать: а «Новичок»-то британский! Однако британцев так натренировали на российскую опасность, что они верят бреду.

Правда, представитель Великобритании по вопросам здравоохранении миссис Сэлли Дейвис успокоила общественность и сообщила, что риск всеобщего заражения остаётся низким. Ну посоветовала стирать одежду и протирать личные вещи, обувь и сумки чистящими средствами, прежде чем пользоваться ими. А представители полиции рекомендуют гражданам быть осмотрительнее во время нахождения на улице, не поднимать с земли неизвестные предметы и помнить об опасности заражения. И пока полная картина покушения на Скрипалей не составлена, нельзя с уверенностью утверждать, что все подданные королевства находятся в безопасности.

Так что спектакль продолжается. Дом, в котором поселилась пара, оцеплен полицией, его обыскивают эксперты в защитных костюмах, в расследование включился антитеррористический комитет, СМИ постоянно следят за событием, скоро на сцене должны появиться первые лица государства.

Сделают ли первые лица заявление в адрес Москвы, чтобы она прекратила закладывать в общественных местах контейнеры с «Новичком», мы не знаем. Но не исключено. Ведь первая серия закончилась для британского правительства неудачно. Сегодня правительство вынуждено прятать от всего мира отца и дочь Скрипалей, их выход на публику крайне нежелателен: весь сюжет сразу затрещит по швам.

Надо полагать, намеренное или случайное отравление двух несчастных наркоманов неизвестно чем превращается в детективный сюжет с одной целью – ещё больше замутить воду и усилить общественный психоз. Населению Британских островов предлагается искать «Новичок» повсюду и жить под страхом постоянной российской угрозы.