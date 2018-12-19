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Чистки продолжаются: Папа Римский отправил в отставку ещё одного предполагаемого епископа-педофила

19 декабря 2018, 20:24  •  67 • В мире
Понтифик принял отставку католического епископа Лос-Анджелеса Александра Салазара, против которого велось расследование по обвинениям в педофилии.
Папа Римский Франциск принял отставку обвинённого в педофилии епископа Лос-Анджелеса Александра Салазара. Подробности скандальной истории сообщает служба печати Ватикана.
Вместе с информацией об отставке высокопоставленного иерарха Католической Церкви было распространено письмо Архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса. В нём он пишет, что обвинения в педофилии тянутся за епископом Александром Салазаром ещё с 1990-х годов, однако официальное расследование было открыто лишь в 2002 году. При этом отмечается, что аппарат епархии был проинформирован о расследовании только в 2005 году. В суд результаты этого расследования так и не попали.
Напомним, что скандал с католическими священниками-педофилами всплыл ещё при прошлом понтифике Бенедикте XVI. Папа Римский неоднократно выступал с заявлениями, в которых осуждал священнослужителей-извращенцев, и обещал принять меры для недопущения таких ситуаций в будущем.
Недавно Папа Римский Франциск официально признал, что Католическая Церковь опоздала с принятием мер против священников-педофилов. В этой связи последние месяцы в Ватикане идёт череда громких отставок. Сана лишаются все священнослужители, когда-либо подозревавшиеся в педофилии.

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