Чистка рядов: что может стоять за увольнением Трампом главы Пентагона и слухах об отставке директоров ЦРУ и ФБР

Президент США Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста министра обороны Соединённых Штатов. Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп после своей победы на выборах может уволить также директора ЦРУ Джину Хаспел и директора ФБР Кристофера Рэя. По мнению экспертов, этой отставкой Трамп хочет продемонстрировать, что по-прежнему контролирует внутреннюю и внешнюю политику США. Дональд Трамп и бывший глава Пентагона Марк Эспер Reuters © Jonathan Ernst Дональд Трамп после объявления Джо Байдена победителем на президентских выборах 2020 года начал перестановки в своей администрации. Так, в отставку был отправлен глава Пентагона Марк Эспер, о чём президент сообщил через Twitter. «Рад объявить, что Кристофер Миллер, высокоуважаемый Директор Национального контртеррористического центра (единогласно утверждённый сенатом) станет исполняющим обязанности министра обороны. Решение вступает в силу немедленно. Крис ОТЛИЧНО справится! Марк Эспер освобождён от должности. Хотел бы поблагодарить его за проделанную работу», — написал Трамп. В день увольнения Эспера глава Госдепа Майк Помпео сообщил о другой готовящейся перестановке — в ноябре свой пост покинет спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри. Помпео добавил, что обязанности спецпредставителя по Сирии будет выполнять помощник замгоссекретаря Джоэл Рейберн. При этом координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс будет назначен посланником США в коалиции по борьбе с ИГ*. Проблемная позиция Напомним, что Марк Эспер, бывший министр Сухопутных войск и топ-менеджер корпорации Raytheon, оказался на посту главы Пентагона летом 2019 года после череды отставок и перестановок в администрации Трампа. Он сменил на этом посту исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана, кандидатуру которого президенту пришлось отозвать, после того как стало известно о расследовании ФБР по факту ссоры Шанахана с бывшей женой и возможном случае домашнего насилия. Шанахан отрицал все обвинения. Однако скандал был предан огласке в СМИ, и это стоило ему поста главы Пентагона. При этом сам Шанахан был назначен и. о. министра обороны в 2018 году — когда этот пост покинул бывший генерал Корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис. Популярный военачальник написал заявление об отставке и опубликовал открытое письмо с критикой Трампа, после того как 45-й президент США принял решение вывести американские войска из Сирии. Марк Эспер

© Erin Scott/File Американские СМИ неоднократно отмечали, что отношения между Дональдом Трампом и Марком Эспером ухудшались в течение последнего года. Так, бывший глава Пентагона был не согласен с планом президента вывести войска из Германии и отказался подтвердить слова Трампа о том, что сокращение американского контингента является «наказанием» для Берлина. В августе Эспер снова опроверг заявление главы государства. Это были слова Трампа о том, что разрушительный взрыв в Бейруте был «чудовищной атакой». На следующей день после сообщения Трампа глава Пентагона в ходе пресс-конференции заявил, что, по всем имеющимся данным, взрыв произошёл в результате несчастного случая. Тогда американские СМИ, в частности агентство Bloomberg и газета USA Today, сообщили, что Трамп недоволен Эспером и что он может быть отстранён от должности после президентских выборов в ноябре. Официальные представители Белого дома и Пентагона заявили, что никаких перестановок не планируется. Однако самым значимым стал конфликт Эспера и Трампа из-за не утихающих в американских городах протестах после гибели Джорджа Флойда. Глава Пентагона публично выразил несогласие с заявлением президента о возможном использовании американской армии для подавления затяжных беспорядков. Кроме того, Эспер поддержал конгресс США в вопросе переименования военных баз, носящих имена лидеров и военачальников Конфедерации. Трамп был категорически против этого. Также Эспер принёс извинения за участие в фотосессии вместе с президентом в Вашингтоне на площади Лафайет, которую полиция зачистила от протестующих с применением слезоточивого газа. К внезапному увольнению Эспера могли привести самые разные причины, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. «Министр обороны неоднократно подставлял Трампа, поэтому тот, отправив его в отставку, решил подпортить ему репутацию. Не исключаю, что Трамп хочет продемонстрировать, что он всё ещё является президентом, поэтому отправляет в отставку тех, кто по какой-то причине ему неприятен», — подчеркнул политолог в комментарии RT. Продолжение следует? Решение Трампа уволить Эспера подверглось критике со стороны политиков-демократов. Так, глава комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил, что оно мотивировано прежде всего недостаточной личной преданностью президенту. «Решение президента Трампа из вредности уволить министра Эспера не только инфантильное, оно и безрассудное. Давно уже ясно, что президента Трампа больше всего заботит лояльность, причём зачастую в ущерб компетентности. А ведь в период передачи президентской власти компетентность в рядах руководящих органов имеет первостепенное значение», — приводит слова конгрессмена газета The New York Times. В свою очередь, сенатор Марк Уорнер, возглавляющий демократов в комитете сената по разведке, заявил, что увольнение главы Пентагона негативно повлияет на процесс передачи власти и на национальную безопасность США. «Дополнительные потрясения в институтах, предназначенных для защиты нашей национальной безопасности, — это последнее, что нужно нашей стране. Президенту Трампу не следует в оставшееся время пребывания в должности провоцировать дальнейшую дестабилизацию, отстраняя кого-либо из лиц, назначенных по утверждению сената на должности в области разведки и национальной безопасности», — приводит слова Уорнера телеканал NBC. При этом Марк Эспер может оказаться не единственным членом кабинета Трампа, смещённым с должности. В октябре портал Axios сообщил, что, кроме Эспера, после своей победы на выборах Трамп планировал отправить в отставку директора ЦРУ Джину Хаспел и директора ФБР Кристофера Рэя. Директор ЦРУ Джина Хаспел

© Joshua Roberts В случае с главой ЦРУ, как утверждает Axios, Трамп был недоволен её протестом против публикации засекреченных документов, касающихся «вмешательства» России в выборы 2016 года. Директор ФБР, в свою очередь, навлёк на себя гнев президента тем, что не открыл расследование в отношении Хантера Байдена и его зарубежных деловых связей, а также не уволил сотрудников бюро, которые превысили свои полномочия при расследовании «связей» Трампа с Россией. После известий об увольнении главы Пентагона версию о скором увольнении глав ЦРУ и ФБР снова озвучил ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер. "Празднует поражение Трампа": Мелания "считает минуты", чтобы подать на развод? A senior administration official tells CNN that Defense Secretary Mark Esper, whom President Trump just fired via tweet, is worried that the president will next fire FBI director Christopher Wray and CIA director Gina Haspell. — Jake Tapper (@jaketapper) November 9, 2020 «Высокопоставленное официальное лицо из администрации сообщило CNN, что министр обороны Марк Эспер, которого президент Трамп только что уволил через публикацию в Twitter, переживает, что следом он уволит директора ФБР Кристофера Рэя и директора ЦРУ Джину Хэспел», — написал журналист. Увольнением Эспера и «анонсированным» увольнением глав ФБР и ЦРУ Трамп хочет показать противникам, что всё ещё контролирует внутреннюю и внешнюю политику США, подчеркнул в интервью RT член Академии военных наук Андрей Кошкин. «Это связано с внутриполитическими событиями, проведением выборов и демонстрирует, что Трамп хочет показать всему миру, что он управляет США и, невзирая ни на что, докажет свою правоту в Верховном суде. Трамп, несмотря на то что многие поздравляют Байдена с победой, таким образом заставил обсуждать именно его действия как президента», — отметил политолог. По словам Андрея Кошкина, главы Пентагона и спецслужб не выказывали особого энтузиазма по поводу продвижения политической платформы Трампа и выполнения поставленных им задач. Однако за оставшиеся два с лишним месяца до конца своего президентского срока Трамп вряд ли сможет с помощью увольнений силовиков повлиять на политический курс США, считает эксперт. «Трамп за оставшееся время может сделать кадровую перестановку, но реализовать какие-то инициативы ему будет сложно», — пояснил эксперт. С этим мнением согласен и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, «со сменой министра оборонного ведомства и возможной отставкой глав спецслужб ожидать каких-то новых начинаний не стоит». «Даже если Трамп захочет провести какую-то программу, реформу, то не сможет этого сделать, поскольку конгресс, в котором сейчас меняется состав, не пойдёт ему навстречу», — отметил политолог в разговоре с RT. Безусловно, сейчас все действия Трампа связаны с прошедшими президентскими выборами, на которых победителем был объявлен демократ Джо Байден, добавил Андрей Сидоров. «Трампу могли донести, как некоторые чиновники относятся к его персоне и итогам выборов, потеряли ли они в него веру или нет, поэтому он мог импульсивно предпринять такой шаг. Либо у него есть план, и таким образом он хочет показать, что всем остальным чиновникам нужно демонстрировать лояльность, потому что он сможет одержать победу в судах и остаться в Белом доме», — заключил эксперт. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

