Чистка по-американски: Трамп высылает «миллионы нелегальных иностранцев»

Автор:

Латышев Сергей

Если у президента США Дональда Трампа это получится, он действительно войдёт в историю, причём со знаком плюс. Как объявил сегодня в своём любимом Twitter хозяин Белого дома, на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начинают процесс депортации из страны миллионов нелегальных мигрантов, которые «будут высланы так же быстро, как и пришли». В настоящее время, по явно заниженным оценкам, в США незаконно находятся 12 миллионов человек, в основном из стран Латинской Америки, что является вызовом для американского государства.

Трамп также сообщил о готовности Гватемалы, одной из стран исхода и транзита «нелегалов», подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран, которое предусматривает получение убежища мигрантами в государстве их первого въезда. На днях США под угрозой введения драконовских тарифов на экспорт из Мексики добились ужесточения этой страной, через которую нелегальные мигранты со всей Латинской Америки проникают в США, миграционного законодательства. За последние годы потоки мигрантов с юга, сбивающихся в огромные «караваны», увеличились многократно и уже реально угрожают национальной безопасности США.

Беспокоит американского президента лишь его «тыл». Это Конгресс, где сильны позиции попустительствующих нелегальной миграции демократов, рассчитывающих таким образом получить дешёвую рабочую силу, будущих избирателей, побольше меньшинств в качестве противовеса старому белому среднему классу, а под предлогом терроризма и преступности, создаваемых мигрантами, ввести полицейское государство и разоружить американцев. Трамп, однако, не сомневается, что если Конгресс, верхнюю палату которого контролируют республиканцы, одобрит миграционную реформу, «пограничный кризис скоро завершится».

Если у президента США Дональда Трампа получится победить нелегальную миграцию, он войдёт в историю со знаком плюс. Фото: www.globallookpress.com

Ситуация уже лучше

Тем не менее уже сейчас ситуация значительно лучше, чем была, когда Трамп, несмотря на саботаж находящихся под контролем демократов Палаты представителей и судебной системы, плотно взялся за решение миграционной проблемы. Прежде всего, Вашингтону удалось дисциплинировать правительства Центральноамериканских стран, которые откровенно попустительствовали обогащавшей их нелегальной миграции.

Что изменилось?

Согласно новым договорённостям с Мексикой, теперь «просители убежища» будут находиться в этой стране, пока власти США рассматривают их документы. Мексика разместит также подразделения Национальной гвардии на южной границе и начнёт реальную борьбу с группировками, занимающимися торговлей людьми. Между Вашингтоном и Мехико достигнуты и другие договорённости на этот счёт, которые пока не преданы огласке.

Подвесивший Мексику на крючок приостановленных на неопределённый срок карательных таможенных пошлин, Трамп заявляет поэтому теперь о начале «великолепного сотрудничества» с Мехико, «чего не было в течение многих десятилетий».

Президент США, однако, предупредил, что «если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин». Но он не думает, что это будет необходимо. Трамп уверен, что теперь мексиканцы «будут очень активно сотрудничать, и они хотят, чтобы всё было сделано должным образом».

Достигнутые с Мексикой договорённости, рассчитывает госсекретарь США Майк Помпео, позволят «остановить волну нелегальной миграции через нашу южную границу и сделать нашу границу крепкой и безопасной».

Самое главное в них, повторим, заключается в том, что теперь те, кто незаконно пересекает более чем 3200-километровую американо-мексиканскую границу (легально это делают 350 миллионов человек ежегодно) в поисках «убежища», будут отправляться обратно в Мексику, где смогут ожидать рассмотрения своих прошений в более спартанских условиях, чем в США. По данным мексиканского МВД, в этом году страна столкнулась с резким увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Речь идёт о 300 тысячах человек только за первый квартал этого года.

Стоит отметить, что совсем недавно подзуживаемые глобалистами страны Центральной Америки вообще пытались шантажировать США созданием в Америке нового «Балканского маршрута» или выплатой взамен 30 миллиардов долларов в карманы тамошних клептократий.

«Караваны беженцев», следующие из глубин Центральной Америки в США, – порождение совместных усилий местных властей, криминалитета и управляемых глобалистами «правозащитников». Фото: www.globallookpress.com

Почему это так серьёзно?

В ответ администрация Трампа объявила о намерении лишить Гватемалу, Гондурас и Сальвадор всякой финансовой помощи. Накануне она пересмотрела это решение как слишком радикальное. В результате финансовую помощь сократили на 200 миллионов (из более 600 млн) долларов и не будут увеличивать, пока эти страны не примут меры по снижению количества мигрантов. Финансирование сохранится лишь для ранее одобренных проектов и грантов, которые преследуют цель, по словам представительницы Госдепа Морган Ортагус, помочь местным правительствам «принять меры для защиты границы США и противодействия транснациональной организованной преступности».

Озабоченность этой проблемой официальных лиц США понятна. Речь идёт не только о том, что среди «просителей убежища» много преступников, которые не собираются честно жить и работать в США. Ведь это также и вопрос национальной безопасности: в своё время США отторгли от Мексики огромные территории именно после того как на них поселились североамериканские переселенцы. Эта история теперь может повториться своего рода ползучим образом, если продолжать игнорировать данную проблему. Кроме того, это ещё и вопрос денег.

В федеральном бюджете на 2019 год предусмотрены расходы на содержание всего 52 тысяч задержанных «нелегалов» – почти в шесть раз меньше, чем цифра, представленная МВД Мексики лишь за первый квартал этого года. Несмотря на достаточно суровые условия содержания и строгий режим в более чем 600 центрах временного размещения нелегальных иммигрантов, каждый из них ежедневно обходится государству в 126 долларов. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 1,4 миллиарда долларов.

Попытки президента Трампа построить Стену на границе с Мексикой оказались малоуспешными, но он нашёл другой способ прикрыть южные рубежи США. Фото: Steve Cukrov / Shutterstock.com

Понятно, что на всех нелегалов такого жилья не хватает. Готовясь к встрече «караванов беженцев» до достижения соглашения с Мексикой, Трамп пообещал создать для них фактически концлагеря в пограничных районах: «Мы не будем возводить строения, которые обойдутся в миллионы долларов, у нас будут палатки». Причём обнесенные колючей проволокой, чтобы их обитатели не разбежались. Расчёт строился на то, чтобы большинство участников «вторжения» в США быстро передумали и захотели вернуться домой.

Их увещевал и сам Трамп, несмотря на протесты манипулируемых глобалистами «правозащитников»: «Пожалуйста, возвращайтесь назад, вас не пустят в США, если вы не воспользуетесь официальными процедурами…». То, что эти экономические мигранты вперемежку с многочисленными преступными элементами, намеревающимися в США грабить, убивать, насиловать и торговать наркотиками, прикрываясь детьми, уже нарушили законы минимум нескольких стран, «правозащитников» совершенно не волнует. А Трампа, пытающегося обеспечить соблюдение законов своей страны, они считают уродом и преступником. И если бы он был более впечатлительным, то уже давно заболел бы от той ненависти, которую к нему испытывают либералы и левые, за которыми стоят «филантроп» Джордж Сорос, глобалисты и очень часто управляющее США «Глубинное государство».

Он старается не только для американцев

Конечно, Трамп совершает и много ошибок, например, в своей российской политике, идеализировать его совершенно не стоит. Но то, что он делает правильно, достойно похвалы. Миграционная проблема есть не только в США, население которых достигнет в 2019 году 333 миллионов человек, но и в России, и в Европе, где она ещё более острая. Поэтому то, что делает на этом фронте хозяин Белого дома, достойно пристального внимания и изучения. Ведь он фактически старается не только для американцев.