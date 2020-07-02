Чистая победа Путина. Как это было

Автор:

Александр Гришин

И это весьма важно, особенно если учесть, что на этот раз либеральная оппозиция объединилась вместе с коммунистической, население не забыло шокировавшую всех "пенсионную реформу" с поднятием возраста выхода на пенсию, а рейтинги Путина, как утверждали представители лагеря его противников, неуклонно ползли вниз. А в итоге после обработки 99,5 % протоколов явка составила около 65 %, а за поправки высказались 77,98 % принявших участие в голосовании граждан России. То есть, внимание, более половины всех граждан, имеющих право голоса. С учётом и тех, кто проголосовал против, и тех, кто не принял участие в голосовании, вне зависимости от причин. Окончательные данные ещё могут измениться, но незначительно, даже меньше, чем в пределах статистической погрешности. Так что – чистая победа.

Только цифры

Если сравнивать с другим всенародным голосованием, которое было организовано в декабре 1993-го по принятию Конституции в прежней редакции (ельцинской), то нынешнее голосование превосходит то волеизъявление по всем параметрам. Тогда явка составила 54,8 %, за ельцинскую Конституцию проголосовало 58,43 % пришедших на участки, а против свыше – 41,5 %. Нетрудно подсчитать, что за ушедший теперь в прошлое вариант Конституции от Ельцина проголосовало в итоге всего лишь 32 % от числа всех граждан Росси, имевших на это право, менее трети от всех избирателей.

Что сработало на высокую явку и на такие итоги голосования? Можно отметить сразу несколько факторов. Во-первых, конечно, растянутость голосования во времени. Целая неделя оказалась в распоряжении россиян, когда можно было выбрать не только удобный час для похода на участок для голосования, но и день. Электронное голосование, участие в котором не предполагало даже покидания любимого дивана (пусть и всего в двух регионах страны). И, конечно, порождённый пандемией коронавируса вариант придомового голосования, пренебрежительно и презрительно прозванный несистемной оппозицией "голосованием в багажнике". Кстати, первопроходцем в использовании этого варианта оказалась вовсе не Россия, в интернете достаточно много картинок о подобном голосовании в странах Запада, в частности, в Великобритании во время волеизъявления по Brexit. Но, естественно, представители той самой "оппозиции" этот факт стараются игнорировать, даже когда им прямо указывают на него. Как ни странно, на явку в положительную сторону повлияла даже та самая пандемия. Вернее, то обстоятельство, что голосование из-за неё пришлось перенести на более позднюю дату, и вследствие этого у людей появилось дополнительное время для обдумывания смысла поправок и определения своей позиции.

"Россия, ты одурела!"

Было бы трудно замолчать и роль самой оппозиции в определении избирателями своего выбора. Вот только, как уже стало привычным, совсем не в ту сторону, как предполагали оппоненты Путина, традиционно разбившиеся на несколько лагерей и тянущих каждый в свою сторону. Так, господин Навальный с компанией призывали всячески к бойкоту голосования, Ходорковский со своей командой активно продвигали идею голосовать против поправок. Кстати, позицию Ходорковского разделяла и КПРФ, руководимая господином Зюгановым (назвать его товарищем, уж извините, язык не поворачивается). Разделять позицию Ходорковского для Зюганова не впервой. Если вспомнить, то именно этот олигарх финансировал КПРФ в 90-х. Правда, денег у него с тех пор поуменьшилось, да и коммунисты, получается, измельчав, теперь переключились на капиталиста меньшего масштаба, ратуя по любому поводу за Павла Грудинина и поднимая его на щит очередного поражения.

Разделять позицию Ходорковского для Зюганова не впервой. Фото: АГН "Москва"

Правда, в отличие от коммунистов, "пронавальновские" либералы сыграли более значительную роль, поскольку никто не забыл их презрительного отношения к народу, которое они не скрывали и в ходе кампании. Их любимые термины "лохторат", "ватники", "запутинцы", "ольгинцы", "нищеброды", "народ не тот" и т. д. мобилизовали многих из тех, кто ещё сомневался. Они, кстати, так и остались необучаемыми, уже после оглашения итогов выдающие "шедевры" и перлы вроде этого: "Голосование показало, что дураков в России около 77 %". Что лишний раз показывает необучаемость так называемых демократов, если вспомнить фразу Карякина в 1993-м, когда выяснилось, что "демократы" и "реформаторы" провалились на выборах в Госдуму: "Россия, ты одурела!" Им проще так, что дураки все, кроме них. Так стоит ли удивляться, что при таком подходе они соревнуются не за сами голоса избирателей, а за то, сколько голосов они "перенаправят" своим политическим оппонентам. В общем-то, и хорошо, что у них получается только это.

Операция "Провокация"

Свою лепту внесли и провокации, устраиваемые так называемыми "наблюдателями от оппозиции". И тут большой вопрос, чей вклад в победу Путина весомее, ставшего уже именем нарицательным "Голоса" или "Открытой России". Речь не только об устроившем провокацию на участке для голосования в Санкт-Петербурге Давиде Френкеле (корреспонденте "Медиазоны"), который получил в результате перелом руки, или о фальшивом "участке для голосования", организованного представителями "Голоса", и даже не о "наблюдателе" с фальшивым удостоверением Николае Сидоренко, засветившемся с уже готовым протоколом по итогам волеизъявления, от которого "Голос" постарался откреститься тут же, как Сидоренко поймали за руку (впрочем, бросать своих – далеко не новое "изобретение" для этого движения). Видео провокаций и фальсификация (в частности, в процессе сбора данных для так называемых экзитполов, когда ответы людей, проголосовавших за, заносились в графу «против») тоже в какой-то степени вызвало негативную реакцию и мобилизовало сторонников поправок в последний день. Уж слишком агрессивно вели себя все эти борцуны за демократию. Да и, честно говоря, заявления о "платящихся налогах" от молодых людей, которые живут на родительские деньги и, как правило, нигде не работают, сами ничего не создали, не могут вызвать ничего, кроме негатива по отношению к их выступлениям, сводящимся в итоге, если выжать их до самой сути к одному-единственному слову: "Хочу!"

– Оппозиция не очень грамотно просчитала свою стратегию. У них был неплохой исторический шанс объединиться, а не выяснять, кто из них умнее, и торговаться по этому поводу. Но они пошли по ранее проверенному пути разбирательств между собой. Когда одни говорили о бойкоте, другие хотели предложить альтернативные поправки. Третьи, напротив, призывали голосовать против поправок. Четвертые – призывали людей портить бюллетени. Пятые и вовсе пытаются организовать какие-то провокации с целью заявить о мнимых нарушениях, – заявила газете "Взгляд" политолог Алена Август. – В результате оппозиция наступила на старые грабли: общую стратегию не построили, свою позицию до людей не донесли, и вся конструкция рассыпалась ещё до начала голосования по Конституции.

Оппозиция наступила на старые грабли: общую стратегию не построили, свою позицию до людей не донесли. Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Globallookpress

Однако не стоит придавать разрозненным действиям оппозиции такое уж большое значение. Главная побудительная причина для голосования заключалась вовсе не в смысле "назло", а в изначальном позитивном и созидательном ключе. Очень умелое сочетание поправок по всему комплексу вопросов: тут тебе и морально-семейные ("защита семьи, материнства, отцовства и детства", "брак как союз мужчины и женщины"), и социальные (индексация пенсий, тот же МРОТ и т. д.), и общегосударственные (запрет на отчуждение территорий, приоритет российского права по отношению к зарубежному) и многое другое, на фоне чего даже "обнуление" президентских сроков, против чего выступала часть экспертного сообщества, не становится доминирующей над всеми остальными. Каждый находил среди всего многообразия поправок своё, что соответствовало его взглядам и убеждениям, начиная от воспитания и заканчивая необходимостью сохранения истории и упоминанием Бога.

Да и, говоря без экивоков, то же самое "обнуление" носит, по крайней мере, до 2024 года чисто умозрительный характер, поскольку оно – лишь возможность для Владимира Путина выдвигаться в качестве кандидата в президенты на тех выборах, а не гарантия избрания или сохранения поста. А вот все остальные поправки, в отличие от этой, имеют характер непосредственного прямого действия, и после оглашения Центральной избирательной комиссией окончательных официальных данных вступят в силу уже в статусе исполняемых.

Принятие поправок вовсе не означает, что вчера мы засыпали в одной России, а сегодня проснулись в другой, более чистой, развитой, сильной в экономическом и политическом отношениях. Поправки лишь создают условия для такого строительства и развития страны в этом направлении. А для того, чтобы всё действительно стало так, как хочется большинству населения, тем самым почти 78 % избирателей, придётся всерьёз засучить рукава. Но это уже совсем другая история.