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Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
17 ноября 2019, 17:54 • 125 • Украина
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
@XAPKIB Twitter
«Сообщаем, что, к сожалению, сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе», — указано на странице Генштаба в Facebook.
Ранее сообщалось о двух погибших.
15 ноября в Балаклее произошло около 20 взрывов в ходе уничтожения боеприпасов на военном складе.
В украинском Генеральном штабе уточняли, что в результате взрывов также пострадали пять военных, состояние одного из них оценивалось как тяжёлое.
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