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Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи

12 июня 2019, 11:09  •  39 • Украина
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
 
©od.dsns.gov.ua
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в психбольнице в Одессе произошёл в понедельник, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию инцидента.

По факту пожара было возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

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