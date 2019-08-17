Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

На месте пожара в одесском отеле «Токио-Стар» обнаружили тело ещё одного погибшего, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По уточнённой информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли восемь человек и ещё десять госпитализированы.

В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле.

Украинский президент Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».