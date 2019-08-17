|
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
17 августа 2019, 16:24 • 67 • Украина
На месте пожара в одесском отеле «Токио-Стар» обнаружили тело ещё одного погибшего, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
@DSNSODE Facebook
«По уточнённой информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли восемь человек и ещё десять госпитализированы.
В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле.
Украинский президент Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2019, 11:52
|
16 августа 2019, 14:24
|
13 августа 2019, 16:39
|
14 августа 2019, 10:24
|
11 августа 2019, 07:54
|
13 августа 2019, 15:09
|
15 августа 2019, 06:09