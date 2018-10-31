«Число желающих вернуться на Родину растёт»: Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики

Владимир Путин утвердил новую редакцию национальной концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы. По словам президента, цель документа — формирование более комфортных условий для переселения россиян из-за рубежа на постоянное место жительства в РФ. Глава государства подчеркнул, что многие бюрократические барьеры в этой области сняты и власти продолжат двигаться в данном направлении. При этом российский лидер признался, что проблем в миграционной сфере ещё очень много, и призвал объединить усилия для их решения.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции государственной миграционной политики (КГМП) Российской Федерации на 2019—2025 годы. О подписании соответствующего указа российский лидер сообщил в ходе своего выступления на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам главы государства, новая редакция КГМП направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа. Кроме того, она будет способствовать созданию чётких правил въезда в страну, а также получения права на проживание, работу и российское гражданство.

«Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты», — подчеркнул Путин.

«Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше двигаться в этом направлении», — добавил он.

Президент отметил, что власти продолжат совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников в Россию. Глава государства напомнил, что эта программа действует уже 12 лет и за это время порядка 800 тыс. человек переехало жить в 66 субъектов РФ.

«Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса», — сказал Путин.

Глава государства признал, что проблем в этой сфере ещё очень много, и призвал совместно анализировать и решать их. Президент отметил, что проживающие за рубежом россияне делают «всё возможное» для налаживания конструктивного диалога между странами и укрепления Русского мира.

«Огромный Русский мир... никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, культуры, русской истории», — заявил президент.

Он отметил, что сегодня в мире складывается непростая обстановка: увеличиваются напряжённость ситуации и непредсказуемость её развития, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости между государствами. По словам Путина, в ход идут русофобия и другие формы агрессивного национализма. На этом фоне на Украине, в странах Балтии и в ряде других стран переписывается история, идёт борьба с памятниками и русским языком.

«Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом», — подчеркнул российский лидер.

«Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жёсткого давления многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы», — добавил президент.

kremlin.ru

«Миграционная политика — вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем»

В соответствии с подписанным сегодня президентским указом, новая концепция государственной миграционной политики принята из-за необходимости актуализировать цели, задачи и основные направления деятельности Российской Федерации в сфере миграции. Эти параметры были определены исходя из анализа практики регулирования миграционных процессов и современного понимания национальных и глобальных проблем миграции.

Отмечается, что миграционная привлекательность России определяется устойчивым социально-экономическим положением в стране, сохранением исторических и культурных связей народов стран СНГ, взаимными безвизовыми поездками и учреждением Евразийского экономического союза. Так, в 2012—2017 годах миграционный приток в Россию компенсировал естественную убыль населения и «стал источником дополнительных трудовых ресурсов» для экономики страны.

«В гражданство РФ принято более миллиона человек, из них 525 тысяч — в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщается в КГМП.

«Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3—4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов)», — говорится в документе.

На фоне существенного роста миграционной активности у внешних границ России за последние годы были усовершенствованы инструменты правового регулирования в сфере миграции, включая меры противодействия незаконной миграции и меры ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«Основным источником восполнения населения РФ и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических и связанных с ними экономических проблем», — отмечается в тексте концепции.

При этом эффективность реализации предусмотренных КГМП мер увязана с проводимой Россией государственной политикой в сфере социально-экономического развития, промышленности, науки, инноваций, образования, здравоохранения, культуры, занятости населения, регионального развития, обеспечения безопасности государства и государственной молодёжной политикой, а также с внешней политикой страны.

Среди основных принципов российской миграционной политики указаны комплексность решения поставленных задач, приоритет интересов РФ и российских граждан, постоянно проживающих на её территории, учёт многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения страны, а также участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики и финансовая обеспеченность мер по её реализации.

В число задач миграционной политики входят совершенствование механизмов, регулирующих добровольное переселение в Россию на ПМЖ как соотечественников, так и иных лиц, которые «способны успешно интегрироваться в российское общество», а также въезд в страну и пребывание на её территории иностранных граждан, желающих развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Простота и прозрачность

В тексте президентского указа также отмечены основные направления миграционной политики. Это обеспечение простоты и прозрачности процедур, а также понятности условий въезда в Россию, получения права на пребывание в стране и на приобретение гражданства РФ, совершенствование механизмов реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечается также необходимость повышения эффективности мер регулирования численности привлекаемых иностранных работников и развития механизмов их организованного привлечения.

Кроме того, миграционная политика направлена на формирование механизмов социокультурной адаптации иностранных граждан, принятие мер, препятствующих формированию этнических анклавов, на создание благоприятных условий для внутренней миграции и снижение диспропорции в размещении населения, а также на развитие государственной политики в области занятости населения.

Также будут решаться задачи совершенствования правовой основы противодействия незаконной миграции и механизмов миграционного контроля, а также эффективного контроля за соблюдением трудового законодательства работодателями, привлекающими иностранных работников.

Помимо этого, специалисты займутся повышением прозрачности административных процедур и их защищённости от коррупции, снижением вероятности принятия необоснованных решений и допущения технических ошибок, сокращением издержек, связанных с предоставлением и получением госуслуг, осуществлением общественного контроля за исполнением миграционного законодательства, а также оказанием беженцам и получившим временное убежище лицам содействия в социокультурной адаптации.

При этом концепция закрепляет принципы осуществления международного сотрудничества в сфере миграции, включая заключение и реализацию международных соглашений, взаимодействие с иностранными государствами и обмен опытом по управлению миграционными процессами.

Добавим, что реализация новой концепции государственной миграционной политики и контроль за её воплощением в жизнь возлагается на правительство России, которое должно ежегодно представлять президенту доклад о ходе выполнения программы. План мероприятий по реализации КГМП в 2019—2021 годах должен быть утверждён в трёхмесячный срок — до 31 января 2019 года.