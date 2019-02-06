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Число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины выросло до 37

06 февраля 2019, 21:24  •  129 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.
 
РИА Новости
 

«ЦИК зарегистрировала сегодня трёх кандидатов на пост главы государства», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идёт о депутате Верховной рады Юрии Тимошенко, экономисте Андрее Новаке и кандидате от партии «Стабильность» Василии Журавлёве.

Отмечается, что на данный момент документы подали 89 кандидатов, 8 февраля Центризбирком должен объявить окончательный список.

Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрировали рекордное за всю историю страны число кандидатов в президенты.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года.

По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 

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