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Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек

27 мая 2018, 20:09  •  164 • Украина
В Киеве после погрома на одном из рынков и столкновений с полицейскими были задержаны 34 человека. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции.
 
Twitter © Кадр: @HromadskeUA
 

«Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что в Киеве агрессивно настроенные молодые люди повредили торговую точку на рынке и устроили потасовку с полицейскими.

В результате произошедшего пострадали трое правоохранителей. 

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