Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах у россиян, прибывших из других стран. Наибольшее число инфицированных — в столице. При этом в Кремле заявили, что вопрос закрытия Москвы на карантин не обсуждается, а Роспотребнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о вирусе. В свою очередь, в ВОЗ положительно оценили меры, принимаемые Россией для борьбы с заболеванием.

Employees wearing protective gear disinfect a tram - as part of preventive measures against the COVID-19 coronavirus - in Saint Petersburg on March 19, 2020. © OLGA MALTSEVA / AFP