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Число вопросов к Путину на Прямую линию приблизилось к миллиону

17 июня 2019, 16:24  •  57 • В России

- Подготовка президента к "Прямой линии" вступила в финальную стадию, - заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - И он сейчас концентрируется на подготовке к этой мероприятию.

К утру понедельника в колл-центры, занимающиеся сбором вопросов граждан России, поступило уже более 600 тысяч обращений. Но чем ближе время эфира, тем сильнее возрастает активность россиян, и в ближайшее время стоит ожидать, что число вопросов превысит миллион.

Самый популярный формат, как и прошлые годы, - звонки в колл-центр, их более половины. На втором месте - СМС, на третьем - обращения через специальное приложение.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в четверг 20 июня в 12:00, вопросы президенту можно задать:

- позвонив по телефону, отправив СМС или ММС на номер 04040 с телефонов российских операторов связи,

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное мобильное приложение,

- через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно даже записать видеоролик.

- во время прямого эфира можно выйти на видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

Бесплатный телефон Единого центра обработки сообщений из любой точки России: 88002004040. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +74995504040, +74955394040.

Послушать трансляцию Прямой линии можно будет на "Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) и посмотреть видеоверсию на сайте kp.ru.

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