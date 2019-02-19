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Число украинских туристов в России за год выросло на 28%
19 февраля 2019, 08:24 • 15 • Украина
Россию с целью туризма в 2018 году посетили 37 тыс. граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017 году (26,3 тыс. человек). Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ, с которой ознакомился RT.
© Александр Полегенько РИА Новости
Всего в 2018 году в России побывали 9,1 млн украинских граждан, 7,8 млн из них приезжали с частным визитом, около 600 тыс. — с деловой целью.
Остальные пересекали территорию России в качестве транзитных пассажиров.
При этом 26 украинцев, согласно статистике, официально остались в России для постоянного проживания.
Кроме того, уточняется, что большинство украинцев (более 6 млн человек) прибыли в Россию на автомобиле.
Летом 2018 года СМИ писали, что число украинских туристов, которые желают побывать в России, увеличивается.
На Украине заявляли, что в 2017 году границу с Россией пересекли более 4 млн украинцев.
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