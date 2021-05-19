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Число участников праймериз "Единой России" возросло в два раза

19 мая 2021, 22:00  •  53 • Политика
Фото: duma.gov.ru
Среди зарегистрированных кандидатов 52% - это беспартийные граждане
Число участников предварительного голосования "Единой России" на выборах в Госдуму за пять лет возросло больше, чем в два раза. Об этом сегодня сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Всего на праймериз "ЕР" было подано 7,6 тыс заявок, однако свыше тысячи по объективным причинам отклонены, а еще несколько сотен проходят процесс рассмотрения, отметил представитель партии.
По его словам, уже зарегистрировались почти пять тысяч человек, из них каждый третий – волонтер, 52% кандидатов – беспартийные. В среднем конкурс на место в Госдуму составляет 13 человек, в региональные заксобрания – около пяти, в думы админцентров – четыре претендента.
Более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита, указал политик. Турчак заверил, что не будет каких-либо закулисных договоренностей и переписывания результатов.
"Кто победил в честной борьбе – тот и будет представлять партию на выборах этой осенью", – цитирует пресс-служба партии политика.
Турчак подчеркнул, что в нашей стране лишь "Единая Россия" отбирает кандидатов с помощью предварительного голосования.
Праймериз состоится с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги голосования будут подведены 1 июня. После чего съезд "ЕР", запланированный на 19 июня, утвердит кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре нынешнего года.

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