Число участников онлайн-голосования по поправкам превысило 1 млн

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в понедельник, 29 июня, рассказал журналистам о количестве россиян, которые проголосовали онлайн по поправкам к Конституции.

«В электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

28 июня сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек. Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск, к нему допущены жители Москвы и Нижегородской области.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от жителей Нижегородской области.

Изменения в Конституцию, которые предложил внести президент России Владимир Путин, в частности, гарантируют МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий, соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.

Электронное голосование завершится 30 июня в 20:00 мск.