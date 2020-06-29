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Число участников онлайн-голосования по поправкам превысило 1 млн

29 июня 2020, 22:00  •  12 • Политика
Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в понедельник, 29 июня, рассказал журналистам о количестве россиян, которые проголосовали онлайн по поправкам к Конституции.
«В электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — приводит его слова ТАСС.
28 июня сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек. Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск, к нему допущены жители Москвы и Нижегородской области.
Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от жителей Нижегородской области.
Изменения в Конституцию, которые предложил внести президент России Владимир Путин, в частности, гарантируют МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий, соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.
Электронное голосование завершится 30 июня в 20:00 мск.

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