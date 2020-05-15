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Число тестов превысило 6,4 млн: в России выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

15 мая 2020, 12:50  •  72 • В России
В России за последние сутки выявлено 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 262 843. В Роспотребнадзоре сообщили, что число проведённых тестов на COVID-19 превысило 6,4 млн. В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что в столичной больнице №52 за две недели работы отделения переливания крови удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения COVID-пневмонии.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

В России за последние сутки выявлено 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4748 в Москве, 945 — в Московской области.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 262 843, выздоровели 58 226 человек, скончались 2418.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, число проведённых тестов на COVID-19 превысило 6,4 млн. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 256 тыс. человек.

Ранее в ведомстве рассказали, что переболевший коронавирусом человек может оставаться бессимптомным носителем в течение двух недель. Там пояснили, что, согласно исследованию, проведённому китайскими учёными, коронавирусная инфекция может сохраняться в организме как минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.

В свою очередь, в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что в столичной больнице №52 за две недели работы отделения переливания крови удалось заготовить 40 доз плазмы.

«За 2 недели работы отделения переливания крови в Городской клинической больнице №52 удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения COVID-пневмонии со средним и тяжелым течением. Добровольно помочь пациентам вызвались люди, ранее уже победившие коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Заведующая отделением переливания крови ГКБ №52 Оксана Карпова пояснила, что переливание плазмы не является универсальным методом лечения коронавируса, и существуют пациенты, которым противопоказана подобная процедура. Решение о переливании донорской плазмы принимается консилиумом с участием врача-трансфузиолога в каждом конкретном случае индивидуально исходя из клинической ситуации, добавила она.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Тем временем стало известно, что в Бурятии выявили первый случай повторного выявления COVID-19. Об этом рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

«Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому её повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении», — рассказала она. 

Сымбелова уточнила, что на данный момент не ясно, является ли данный случай повторным заражением либо рецидивом инфекции, которая была у женщины.

Помимо этого, власти Бурятии сообщили, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на двухнедельный карантин был закрыт Кижингинский район.

«В Кижингинском районе на сегодняшний день регистрируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он превышает средний показатель по другим районам в семь раз», — говорится в сообщении правительства республики.

Кроме того, правительство Сахалинской области заявило о выявлении первого случая коронавирусной инфекции на Курильских островах. COVID-19 был обнаружен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. В связи с этим в Южно-Курильске был введён режим ЧС.

Также губернатор Чукотки Роман Копин принял решение о продлении ограничительных мер в регионе до 31 мая. По его словам, в настоящий момент санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики.

Меры по борьбе с распространением коронавируса были усилены и в городе Шимановск Амурской области. Там с 18 по 31 мая будет установлен пропускной режим для въезда и выезда с проверкой документов на КПП и обязательной дезинфекцией. В городе ограничат посещение парков, площадей, ТЦ, а также запретят выходить на прогулки группам более двух лиц.

Также стало известно, что глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением отменить смягчение ограничительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной оперативный штаб. Куйвашев ранее подписал указ, разрешающий жителям региона гулять и заниматься спортом на улице с 19 мая, а также предполагающий возобнавление работы магазинов и кафе. 

В свою очередь, Козловских в своём обращении отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено продлить режим повышенной готовности. В оперштабе сообщили, что предложения Роспотребнадзора получены и прорабатываются.

Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об ослаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер будут приниматься главами регионов исходя из эпидемиологической обстановки.

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