Число Путина: Либерал расколол лживое голосование за Конституцию одной цифрой

В этом выпуске Жора Жиров жёстко раскрывает хитрости "кремлёвской пропаганды", которая рассказывает о том, что в Европе и в США "всё плохо".

"Но я вам объясню раз и навсегда, что это другое. Понимаете? Нет, не понимаете? Другое!" - рубит с плеча либерал Жиров.

Начинает свой обзор Жора со знакового и больного для настоящего либерала события - голосования за поправки в Конституцию.

"Кремлёвская пропаганда врёт, что якобы поправки поддержаны, что 78% вот этого народа, который "не тот", проголосовали за эти поправки. Это регион Санкт-Петербург. А кто у нас из Санкт-Петербурга? У нас Вова из Санкт-Петербурга! И вы думаете, что всё это просто так? А я не верю! Не верю, понимаете? И сквозь толщу тоталитарной лжи пробивается настоящая правда", - раскрывает глаза на ситуацию настоящий либерал Жора Жиров, понимая под номером региона то самое "число Путина". Смешно? Но ведь так и выглядит логика ряда наших либеральных оппонентов...

Настоящие оппозиционеры прямо говорят: "Мой голос украли". Услышав про это, Жора лично решил провести расследование, как же "сатрапы режима" смогли украсть голоса у наших оппозиционеров. К примеру, у либеральной подруги Жоры Анастасии Васильевой есть прекрасный большой дом за 50 миллионов рублей. Расположен он в элитном подмосковном посёлке. "Чтобы понятно было, почти миллион демократических баксов".

"И я вообще не понимаю, как можно голос украсть у такого дома, Настя? Неужели в таком доме нельзя спрятать нормально свой голос? Просто безалаберность, я считаю", - удивляется Жора.

Или у другой его подруги, Соболь Любовь, точнее, Любы Соболь, тоже есть ресурсы, чтобы спрятать свой голос. Если бы у Жоры были такие гранты, то он бы нашёл, куда запрятать свой голос, чтобы "ни один сатрап не догнал".

А вот у Виктории Бони голос никто не крал. Она сама готова его отдать "за скромный эскорт, то есть гешефт".

"Знаешь, Виктория, ты просто оскорбляешь мои рукопожатные чувства! Как можно так продавать свой голос! Прискорбно!" - печалится Жора Жиров.

Следующая новость, о которой решил поговорить "настоящий либерал", - приговор, который огласили-таки настоящему творцу, талантливому режиссёру и истинно креативному финансисту Кириллу Серебренникову. Говорят, что он украл каких-то там 129 миллионов... нет, не долларов - рублей, просто проникнитесь этим!

"Все же знают, что настоящие рукопожатные режиссёры не признают эти грязные тоталитарные рубли. Им этими рублями платят зарплату сатрапы режима - просто творцов оскорбляют этим! И якобы у него квартира там, в Берлине, то есть своровал здесь и купил там. Но это же другое, вы понимаете? Другое - квартира же за евро куплена, за нормальные демократические евро, всё нормально. И почему в Берлине? Там демократический воздух, там свобода, там гей-парады идут и идут бесконечно. Там прекрасно! Держись, Кирилл, вся рукопожатная общественность с тобой! В Америке Клинтон Билл, а у нас один лишь Кирилл", - заключил Жора Жиров.

Мы вам немного рассказали о новом выпуске, но лучше послушайте и посмотрите сами. И, кстати, с Иваном Кондаковым вы наверняка знакомы и по песне Жоры Жирова, который, как известно, самый известный в YouTube "борец с режимом".