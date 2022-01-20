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Число повторных случаев заболевания COVID-19 выросло в 5—10 раз: штамм «омикрон» выявлен в 55 регионах России
20 января 2022, 19:35 • 36 • В России
Коронавирусный штамм «омикрон» выявлен уже в 55 субъектах РФ, на него приходится почти 44% случаев COVID-19, на вариант «дельта» — более 56%. Осиплость голоса, насморк, першение и боль в горле — наиболее частые симптомы заболевания омикрон-штаммом, рассказали в Минздраве. За сутки в России госпитализировали 9167 пациентов, что на 3,8% ниже, чем за предшествующие 24 часа. 930 человек госпитализированы в Москве, 414 — в Санкт-Петербурге. В России за сутки выявлено в общей сложности 38 850 случаев инфицирования COVID-19, выписаны по выздоровлении 24 478 человек, умерли 684 пациента.
РИА Новости © Илья Питалев
В России за минувшие сутки были госпитализированы 9167 человек — этот показатель на 3,8% ниже, чем за предшествующие 24 часа.
При этом суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 38 850. Полностью выздоровели 24 478 человек, 684 пациента умерли.
Наибольшее число новых эпизодов выявлено в Москве (11 557) и Санкт-Петербурге (4753), где зафиксированы суточные максимумы с начала пандемии для обоих городов. Ещё только в одном субъекте РФ количество новых случаев превысило 700 — это Московская область (2795).
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 938 261. С начала пандемии в России вылечились 9 950 333 человека, от осложнений умерли 324 060 пациентов.
По состоянию на 20 января, коронавирусный штамм «омикрон» выявлен уже в 55 регионах России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. 18 января эта мутация SARS-CoV-2 была зафиксирована в 42 субъектах РФ.
При этом штамм «дельта» по-прежнему сохраняет доминирующие позиции в России — на него пришлось 56,2% случаев COVID-19, тогда как «омикрон» составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания по стране.
«Сегодня на территории РФ распространение штамма «омикрон» идёт. Система перестраивается под особенности течения. Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики», — сказал Мурашко, его слова приводит РИА Новости.
Среди повторно заболевших COVID-19 оказался народный артист СССР Олег Басилашвили.
«Я уже болел, привит. Вот обнаружили второй раз. Я бы вообще об этом не говорил, но одна съёмочная команда хотела приехать фильм снять. Я им сказал, что ко мне нельзя. Отсюда и все новости», — пояснил 87-летний актёр в разговоре с RT.
Он рассказал, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Напомним, что в январе 2021-го Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Впоследствии он был выписан из больницы и продолжил лечение в домашних условиях.
Наиболее частыми симптомами заболевания штаммом «омикрон» являются осиплость голоса, насморк, першение и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса фиксируются реже. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина, передаёт ТАСС.
В свою очередь, главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков заметил, что по симптоматике омикрон-штамм похож на простуду. Он также предостерёг от использования антибиотиков: они не помогут, к тому же принимать их можно только по назначению врача.
«Лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой — это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», — пояснил специалист.
В столичном оперштабе также указали, что в Москве уровень госпитализаций с COVID-19 остаётся на стабильном уровне — 930 человек за минувшие сутки. При этом на ИВЛ находятся 489 пациентов.
«За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учётом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших за последние четыре дня остаётся стабильной и не превышает 10%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в столице развёрнуто почти 14 тыс. коек для больных с COVID-19, из них занято всего 50%. Также она рассказала, что в городе проводится около 12 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, мощности позволяют увеличить это число до 17—20 тыс.
«В Москве работают 17 городских лабораторных центров и семь частных лабораторий по диагностике COVID-19 методом ПЦР, они ежедневно обрабатывают 50—52 тыс. проб, при необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тыс. в сутки», — добавила она.
Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на фоне подъёма уровня заболеваемости в России заявил, что нет необходимости вводить массовую изоляцию.
«Массовая изоляция — это глупость, её не надо делать уже. Но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания, — это надо», — цитирует его РИА Новости.
Бывший главный санитарный врач РФ также допустил, что пандемия COVID-19 может завершиться через несколько месяцев, в мае.
Доктор биологических наук, заведующая лабораторией иммунологии и профилактики вирусных инфекций отдела вирусологии «ИЭМ» Ирина Исакова-Сивак в разговоре с RT призвала граждан прививаться и соблюдать профилактические меры.
«То же самое, что и было раньше: маска, социальная дистанция. Если есть какие-то симптомы, то сидеть дома, изолироваться. Единственное — дополнительно всё-таки больше тестирований делать, — сказала она. — По статистике, привитые, естественно, болеют менее тяжело, у них более лёгкое течение заболевания. Поэтому рекомендуется вакцинироваться. Но желательно после прививки себя обезопасить на какой-то срок».
Аналогичным образом высказался главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.
«Я порекомендовал бы тем, кто ещё не вакцинировался, вакцинироваться. Кто не сделал ревакцинацию — сделать ревакцинацию. Нужно соблюдать все предусмотренные противоэпидемические меры: ношение масок, желательно улучшенного качества, особенно в транспорте, мытьё рук и социальная дистанция, а также по возможности работа через удалённый доступ», — подчеркнул собеседник RT.
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