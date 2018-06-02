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Число поступивших вопросов к "Прямой линии" с Путиным составило почти 690 тыс.

02 июня 2018, 14:09  •  46 • Политика

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 690 тыс. вопросов поступило в адрес президента России Владимира Путина к "Прямой линии" с главой государства, которая состоится 7 июня. Такие данные по состоянию на 12:00 мск в субботу сообщили организаторы программы.

Больше всего вопросов поступает с помощью телефонных звонков - 404 тыс. 081. На втором месте по популярности sms - 168 тыс. 738. Через mms к главе государства обратились 14 тыс. 991 человек, через видеодиалоговое приложение - 3 тыс. 116, через видеоприложение - 2 тыс. 470.

Кроме того, вопросы поступают через сервис текстовых вопросов (15 тыс. 336), через видеобращения в социальных сетях (511). Пользователи интернета также активно используют возможность задавать текстовые вопросы через соцсети (16 тыс. 177) и сайт программы (63 тыс. 400).

Обращения граждан принимаются с 08:00 мск 27 мая вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Прямое общение

Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я - с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.

Как сообщила пресс-служба Кремля, передача начнется 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году "Прямая линия" проходила 15 июня.

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