Число пострадавших в столкновениях у Рады полицейских увеличилось до семи

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КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Семь сотрудников полиции Киева были вынуждены обратиться за медицинской помощью после столкновений с протестующими при разгоне палаточного городка у здания Верховной рады. Об этом в субботу сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении. По информации врачей, у пострадавших зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы. В связи с этим открыто уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа". Ранее в МВД сообщали, что травмы получили четверо полицейских.

Сотрудники полиции и спецназа при поддержке Нацгвардии Украины утром 3 марта провели рейд в палаточном городке возле здания украинского парламента в Киеве. Во время него произошли стычки с митингующими, более сотни из них были задержаны. Как сообщили ранее в столичной полиции, большинство из задержанных уже освобождены. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что рейд силовиков произведен на основании решения суда в рамках уголовных дел о попытке захвата Международного центра культуры и искусств, а также о беспорядках у Верховной рады 27 февраля, когда пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Во время следственных действий в районе городка обнаружены и изъяты девять гранат РГД-5, бутылки с горючей смесью и пять дымовых шашек. В настоящее время продолжается демонтаж баррикад и палаточного городка силами коммунальных служб города.