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Число пострадавших в ДТП в Польше украинцев возросло до 42
18 августа 2018, 20:39 • 99 • Украина
После ДТП с участием туристического автобуса в Польше, по последним данным, госпитализированы 42 гражданина Украины.
© Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, в больницы были доставлены ещё несколько людей с незначительными телесными повреждениями.
«Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находятся 42 гражданина Украины, которые пострадали в результате ДТП», — приводит его слова УНИАН.
Ранее стало известно, что в Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. Погибли три человека.
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