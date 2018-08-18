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Число пострадавших в ДТП в Польше украинцев возросло до 42

18 августа 2018, 20:39  •  99 • Украина
После ДТП с участием туристического автобуса в Польше, по последним данным, госпитализированы 42 гражданина Украины.
 
© Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
 

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в больницы были доставлены ещё несколько людей с незначительными телесными повреждениями.

«Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находятся 42 гражданина Украины, которые пострадали в результате ДТП», — приводит его слова УНИАН.

Ранее стало известно, что в Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. Погибли три человека.

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