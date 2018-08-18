Число пострадавших в ДТП в Польше украинцев возросло до 42

После ДТП с участием туристического автобуса в Польше, по последним данным, госпитализированы 42 гражданина Украины.

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в больницы были доставлены ещё несколько людей с незначительными телесными повреждениями.

«Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находятся 42 гражданина Украины, которые пострадали в результате ДТП», — приводит его слова УНИАН.

Ранее стало известно, что в Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. Погибли три человека.