Число пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Египте выросло до 17 человек

Напомним, что, по предварительным данным, взрыв в Каире произошел в непосредственной близости от автобуса, перевозившего туристов. Согласно последним данным, передает телеканал Sky News Arabia, число пострадавших достигло уже 17 человек.

Канал со ссылкой на источники в службе безопасности страны передает, что десять пострадавших являются египтянами, а семеро - туристы из Южной Африки. По данным силовиков, взрывное устройство сработало, когда к нему подъехал автобус.

Предположительно, бомба была установлена возле нового национального музея близ Гизы. Взрывное устройство, вероятно, было самодельным.