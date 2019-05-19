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Число пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Египте выросло до 17 человек

19 мая 2019, 21:54  •  44 • В мире
Число пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Египте выросло до 17 человек. Напомним, ранее в местных СМИ сообщали о 14 пострадавших.
Напомним, что, по предварительным данным, взрыв в Каире произошел в непосредственной близости от автобуса, перевозившего туристов. Согласно последним данным, передает телеканал Sky News Arabia, число пострадавших достигло уже 17 человек.
Канал со ссылкой на источники в службе безопасности страны передает, что десять пострадавших являются египтянами, а семеро - туристы из Южной Африки. По данным силовиков, взрывное устройство сработало, когда к нему подъехал автобус.
Предположительно, бомба была установлена возле нового национального музея близ Гизы. Взрывное устройство, вероятно, было самодельным.

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