|
Число пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Египте выросло до 17 человек
19 мая 2019, 21:54 • 44 • В мире
Число пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Египте выросло до 17 человек. Напомним, ранее в местных СМИ сообщали о 14 пострадавших.
Напомним, что, по предварительным данным, взрыв в Каире произошел в непосредственной близости от автобуса, перевозившего туристов. Согласно последним данным, передает телеканал Sky News Arabia, число пострадавших достигло уже 17 человек.
Канал со ссылкой на источники в службе безопасности страны передает, что десять пострадавших являются египтянами, а семеро - туристы из Южной Африки. По данным силовиков, взрывное устройство сработало, когда к нему подъехал автобус.
Предположительно, бомба была установлена возле нового национального музея близ Гизы. Взрывное устройство, вероятно, было самодельным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 04:54
|
17 мая 2019, 14:39
|
15 мая 2019, 04:09
|
14 мая 2019, 05:09
|
15 мая 2019, 07:24
|
18 мая 2019, 19:54
|
15 мая 2019, 00:54