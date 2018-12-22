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Число пострадавших при пожаре на ярмарке во Львове возросло до пяти
22 декабря 2018, 22:54 • 62 • Украина
По меньшей мере пять человек пострадали в результате пожара на рождественской ярмарке в украинском Львове.
РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Сегодня чётко понятно, что было грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности. Для меня лично сегодня вопрос номер один — это вопрос здоровья пострадавших. Пять человек сегодня в больнице, из них двое — в тяжёлом состоянии», — приводит его слова пресс-служба.
Ранее в центре украинского Львова на рождественской ярмарке произошёл пожар.
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