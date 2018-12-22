Число пострадавших при пожаре на ярмарке во Львове возросло до пяти

По меньшей мере пять человек пострадали в результате пожара на рождественской ярмарке в украинском Львове.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Сегодня чётко понятно, что было грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности. Для меня лично сегодня вопрос номер один — это вопрос здоровья пострадавших. Пять человек сегодня в больнице, из них двое — в тяжёлом состоянии», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее в центре украинского Львова на рождественской ярмарке произошёл пожар.