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Число погибших в школе во Флориде увеличилось в семь раз

15 февраля 2018, 06:39  •  197 • В мире
Полиция уже опознала стрелявшего в школе Паркленда на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения.
Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Ранее сообщалось, что от полученных ранений скончался один человек.
Также в СМИ сообщается, что были ранены около полусотни находившихся в момент ЧП в школе.
Кроме того, говорится, что 14 пострадавших были госпитализированы в местный госпиталь.
На записи, сделанной в учебном заведении в момент нападения, слышны непрекращающиеся выстрелы и крики детей.
Спасенные ученики рассказали, что за несколько минут до стрельбы в здании сработала пожарная сигнализация. Они начали покидать помещение, как это делается при учениях, и в тот момент началась пальба.
Сам стрелок уже задержан полицией. Мотивы его поступка выясняются.
JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs
— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 февраля 2018 г.

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