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Число погибших в школе во Флориде увеличилось в семь раз
15 февраля 2018, 06:39 • 197 • В мире
Полиция уже опознала стрелявшего в школе Паркленда на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения.
Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Ранее сообщалось, что от полученных ранений скончался один человек.
Также в СМИ сообщается, что были ранены около полусотни находившихся в момент ЧП в школе.
Кроме того, говорится, что 14 пострадавших были госпитализированы в местный госпиталь.
На записи, сделанной в учебном заведении в момент нападения, слышны непрекращающиеся выстрелы и крики детей.
Спасенные ученики рассказали, что за несколько минут до стрельбы в здании сработала пожарная сигнализация. Они начали покидать помещение, как это делается при учениях, и в тот момент началась пальба.
Сам стрелок уже задержан полицией. Мотивы его поступка выясняются.
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