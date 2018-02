Число погибших в школе во Флориде увеличилось в семь раз

Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Ранее сообщалось, что от полученных ранений скончался один человек.

Также в СМИ сообщается, что были ранены около полусотни находившихся в момент ЧП в школе.

Кроме того, говорится, что 14 пострадавших были госпитализированы в местный госпиталь.

На записи, сделанной в учебном заведении в момент нападения, слышны непрекращающиеся выстрелы и крики детей.

Спасенные ученики рассказали, что за несколько минут до стрельбы в здании сработала пожарная сигнализация. Они начали покидать помещение, как это делается при учениях, и в тот момент началась пальба.

Сам стрелок уже задержан полицией. Мотивы его поступка выясняются.

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs