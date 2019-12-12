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Число погибших в результате пожара в колледже Одессы возросло до 16
12 декабря 2019, 09:24 • 104 • Украина
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 16.
© dsns.gov.ua
«Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, ещё 14 были найдены на месте трагедии», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что утром 12 декабря из-под завалов достали тела последних двух человек, считавшихся пропавшими.
Ранее стало известно, что правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
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