Число погибших в результате пожара в колледже Одессы возросло до 16

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 16.

«Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, ещё 14 были найдены на месте трагедии», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что утром 12 декабря из-под завалов достали тела последних двух человек, считавшихся пропавшими.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.