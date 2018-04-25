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Число погибших в ДТП в Кривом Роге возросло до 10

25 апреля 2018, 11:24  •  72 • Украина
Число погибших в ДТП в украинском Кривом Роге возросло до 10 после смерти ещё одного пострадавшего. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
 
© 1kr.ua
 

«Сегодня утром в больнице г. Кривой Рог погиб ещё один пассажир маршрутного такси — мужчина 1959 года рождения», — говорится в сообщении.

Суд арестовал предполагаемого виновника аварии на два месяца. В настоящий момент в связи с состоянием здоровья он находится в больнице под конвоем.

17 апреля в Кривом Роге произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий. Возбуждено дело.

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