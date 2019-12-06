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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

06 декабря 2019, 20:09  •  88 • Украина
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
 
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Как отмечается, из-под завалов здания на улице Троицкой достали ещё одно обгоревшее тело.

«Это женщина. Её личность устанавливается», — говорится в сообщении. 

По данным правоохранительных органов, 12 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар произошёл 4 декабря. Около 30 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Начальник областной полиции Олег Бех заявил, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

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